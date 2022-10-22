Как искусственный интеллект внедряется в медицине. Разговор с Досжаном Жусуповым, CEREBRA

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как казахстанский стартап меняет представление о применении современных технологий в медицине и здравоохранении? Как отечественный продукт выходит на зарубежные рынки и чувствует себя в конкуренции с другими игроками? И может ли действительно технологически стартап в Казахстане привлечь большие инвестиции? Об этом в пятом выпуске мы говорим с Досжаном Жусуповым, основателем и руководителем CEREBRA (ЦЕРЕБРА), проекта по искусственному интеллекту в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики ишемического и геморрагического инсульта.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.