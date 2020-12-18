Главные тренды финтеха. Разговор с Евгением Лисняком, Visa

Vласть запускает новый подкаст «Власть финтеха» о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.

В последние годы финтех – почти везде: от бухгалтерии до доставки продуктов. Банки больше не банки, а экосистемы и платформы. А технологические компании активно предлагают финансовые сервисы. Решения, возникаюшие на стыке финансов и технологий, упрощают жизнь как простых потребителей, так и крупного бизнеса. Что еще изменит финтех и главное – как?

Темой первого выпуска стали главные тренды финтеха. Что происходит с финтехом сейчас и чего от него ждать дальше – ведущий Вячеслав Абрамов обсуждает с Евгением Лисняком, старшим директором Visa по стратегическим партнерствам и финтеху в регионе СНГ и Юго-Восточной Европе.

Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» - компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

Слушайте подкаст на любой из платформ и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски:

Apple Podcasts

SoundCloud

Castbox

Яндекс Музыка

Ведущий подкаста - Вячеслав Абрамов, продюсер - Владислав Сон, звукорежиссер - Данияр Мусиров.