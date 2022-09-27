Как изменится пользовательский опыт в финтехе. Разговор с Владимиром Добрыниным, Humans

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как технологическая компания из США смогла покорить рынок Узбекистана и адаптировать свои продукты под особенности местного рынка? Чем привлекательна страна для зарубежных компаний? Может ли Узбекистан стать отправной точкой для расширения технологического бизнеса в другие страны региона? Как в будущем изменится пользовательский опыт потребителей финансовых технологий? Об этом в четвертом выпуске мы говорим с основателем и руководителем экосистемы Humans Владимиром Добрыниным.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.