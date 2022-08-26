Куда двигается узбекистанский финтех. Разговор с Улугбеком Рустамовым, Click

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

В очередном выпуске – разговор с главой узбекистанской финтех-компании Click, крупнейшего игрока на рынке страны, который развивает различные проекты – от платежных систем до маркетплейсов.

Как развивается финтех-рынок в Узбекистане? Какие технологии внедряются и активно используются бизнесом и потребителями? Насколько конкурентна сфера финтех в Узбекистане и как отечественные лидеры рынка чувствуют себя в гонке с другими игроками? Куда двигается узбекистанский финтех и какие тренды ожидать в будущем? Об этом во втором выпуске говорит ведущий подкаста Вячеслав Абрамов с Рустамом Улугбековым, генеральным директором компании Click.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

Слушайте подкаст на любой из платформ и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски:

Apple Podcasts

SoundCloud

Castbox

Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.