Что читать в феврале?

Скандинавский детектив, как «закалялся» Запад, биполярное расстройство, закон бутерброда: Vласть предлагает обзор февральских книжных новинок, которые удовлетворят как эстетический голод, так и практический интерес.

«Гипнотизер» Ларса Кеплера

Автор: «Ларс Кеплер» - писательский псевдоним шведских авторов Александра и Александры Андорил. Муж и жена, они вместе добились всемирного признания, как авторы отличных скандинавских детективов – в основном про сыщика Йоне Линне.

Вкратце: В Стокгольме с извращенной жестокостью убили целую семью, единственный выживший свидетель – тяжело раненый подросток. Добиться от него описания убийцы, как выясняется, можно только с помощью гипноза. Но вмешательство гипнотизера влечет за собой еще ряд тяжелых последствий…

Издательство «Corpus», Москва, 2017, перевод со шведского Елены Тепляшиной

«Беспокойный ум: Моя победа над биполярным расстройством» Кей Джеймисон

Автор: Профессор психиатрии в медицинской школе Университета Джонса Хопкинса, «женщина науки», представлена в списке лучших врачей США. Автор книг «Опаленные огнем: Маниакально-депрессивное заболевание и творческий темперамент», «Ночь приходит быстро: Как понять суицид», а также «Восторженность: Страсть к жизни». Соавтор классического медицинского учебника о маниакально-депрессивном заболевании, которую Ассоциация американских издателей в 1990 году назвала «самой выдающейся книгой в области биологических и медицинских наук».

Вкратце: Биполярное аффективное расстройство (ранее – маниакально-депрессивный психоз), довольно тяжелое психическое заболевание; им, как считается, болел Ван Гог, поэтому люди часто упрощают, объясняя его картины безумием. Чтобы ничего не упрощать, и разобраться в одном из самых тяжелых и загадочных психических расстройств, стоит почитать «откровенный рассказ о жизни человека с биполярным расстройством. Жизни, в которой есть невероятные эмоциональные вершины — и такие же невероятные спады. Жизни, в которой чувства остры до предела, а неудачи приводят к черным депрессиям. Кей Джеймисон испытала все это на себе — депрессии, мании, попытку самоубийства. Будучи психиатром, она посвятила себя изучению аффективных расстройств в целом и биполярному расстройству в частности», как гласит аннотация. Сюда можно добавить, что обсуждение разного рода психических отклонений, да и вообще психиатрия в стране загнаны бог весть куда; а людям, страдающим людям, бывает, и говорить на такие темы неловко и стыдно. И зря.

Издательство «Альпина Паблишер», 2017.

«Закон бутерброда» Титью Лекок

Автор: Французская писательница, журналист и блогер. Защитила диплом по семиотике, написала три романа, первый из которых, «Три стервы», вышел в 2011 году и стал бестселлером.

Вкратце: Главная героиня обнаруживает, что ее бывший парень выложил в интернет их сексуальные эскапады; ей на выручку приходят двое – блогер и хакер – и они, «затеяв вместе сомнительный интернет-бизнес, эти юные парижские интеллектуалы без гроша в кармане ищут свои пути в любви и в интернете». Если любителям более «мощной» литературы этого мало, то приведем, пожалуй, еще рекомендацию французской прессы: «Титью Лекок – это Бальзак эпохи порнороликов».

Издательство «Corpus», 2017, перевод с французского Ирины Стаф

«Экономикс» Майкла Гудвина

Автор: Майкл Гудвин — писатель, фанат комиксов и истории. Его интерес к последней перерос «в любопытство относительно экономических сил, определяющих ход истории, и, в конце концов, он засел за труды по экономике. Ему показалось, что он ухватил суть истории, которую никто не рассказывает», как рекомендует автора издательство «Манн Иванов и Фарбер».

Вкратце: Это история экономики – просто изложенная и весело проиллюстрированная Дэном Бурром. Всем, кто понимает, что с экономикой что-то не так, но не понимает, что именно – будет полезно и интересно. Читатель в частности услышит ответы на вопросы: «Бывают ли корпорации с человеческим лицом?», «В чем разница между капитализмом, социализмом и коммунизмом?», «Действительно ли выгоды монополий совпадают с выгодами мелких предпринимателей и потребителей?».

Издательство «Манн, Иванов и Фарбер», 2017.

«Vita Activa, или О деятельной жизни» Ханны Арендт

Автор: Выдающийся философ XX века.

Вкратце: Арендт задалась вопросом, не служат ли повседневный труд, планирующе-изготовительная деятельность, наукотехника и даже отчасти художественное творчество бегству от политического действия, из открытого публичного мира? «Ханна Арендт склонна отвечать на этот вопрос положительно. Ее тревожит состояние современного социума, замкнувшегося в деловитости производства и потребления. Незатребованными остаются исторические возможности свободного личного поступка. Широкому систематическому анализу в книге подвергнуты исходные нужды и условия человеческого существования, основные виды человеческой деятельности и прежде всего поворот человеческой истории, связанный с переносом центра тяжести на науку и вторжением человечества в космос», - говорится в аннотации издательства Ad Marginem.

Издательство «Ad Marginem», 2017

«Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира» Ниала Фергюсона

Автор: Один из самых заметных западных историков современности; работает в Гарвардском, Стэнфордском и Оксфордском университетах. За последние 16 лет опубликовал 16 книг и снял пять документальных телесериалов.

Вкратце: К 15 веку Азия, Ближний Восток – богатели, были сильны политически и экономически. Но в течение следующих 500 лет картина поменялась. Ниал Фергюсон объясняет, почему Запад добился успеха и задается вопросом, близок ли его, Запада, закат?

Издательство «Corpus», 2017, перевод с английского Константина Бондуровского под редакцией Ильи Кригера.

Книги доступны в сети магазинов «Меломан», а также в интернет-магазинах Ozon.ru, Labirin.ru.

Заглавное фото The New Yorker