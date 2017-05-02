Что читать в мае?

Очерки о выдающихся казахстанцах, обучение политическим интригам на примере «Звездных войн», хороший детектив, Ван Гог в комиксе - Vласть предлагает обзор майских книжных новинок, которые удовлетворят как эстетический голод, так и практический интерес.

«Четыре облака» Зиры Наурзбаевой

Автор: культуролог и специалист по тюркскому эпосу.

Вкратце: сборник очерков о 33 выдающихся казахстанцах. Наурзбаева взялась за жизнеописания соотечественников, живших в принципиально разные времена: здесь и полулегендарные батыры, как Кобланды, и вполне исторические, как Бауыржан Момыш-улы. По словам самой Наурзбаевой, она, будучи специалистом по эпосу и ритуалам, взялась за книгу исторических зарисовок не без сомнений, но зато основательно: говорила с родственниками своих героев, перелопатила архивы, холодным данных которых, по ее словам, попыталась придать жизни, чтобы не получилось «скучно, мертво».

Кому читать: Всем, кого интересует история Казахстана в лицах.

Издательство Научно-образовательного фонда «Аспандау» при поддержке Фонда Ержана Татишева

«Почему нельзя научить искусству. Пособие для студентов художественных вузов» Джеймса Элкинса

Автор: историк искусства, арт-критик, профессор Художественного института Чикаго.

Вкратце: обзор обучения искусству от Античности до наших дней, в котором автор делится собственным педагогическим опытом.

Кому читать: Студентам художественных вузов, а в первую очередь – абитуриентам: как следует из заглавия, не всем имеет смысл учиться искусствам, а занятия эти, как известно, требует много усилий, которые можно потратить зря, не обладая врожденными талантами.

«Совместная издательская программа с МСИ "Гараж"», издательство Ad Marginem, 2017, перевод Нины Усовой

«Мир по звездным войнам» Касса Санстейна

Автор: американский юрист, правовед, в 2009-2012 годах был администратором офиса OIRA при Белом доме.

Вкратце: культурологи и критики давно разобрали киноэпопею «Звездные войны» по косточкам, выискав все аллюзии на эпосы и цитаты из масскульта, но Санстейн, опытный юрист и бывший (не из последних) сотрудник Белого дома, предлагает извлечь из легендарной саги другое – уроки по экономике, конституционному праву или, например, политическим переворотам.

Кому читать: в первую очередь фанатам «Звездных войн», которых судьба забросила в мир политических, судебных и корпоративных дрязг.

Издательство «Альпина Паблишер», 2017

«Тени и солнце» Доминик Сильвен

Автор: написала серию романов о бывшем комиссаре полиции Лоле Жосте и стриптизерше Ингрид Дизель. Лауреат премий Мишеля Лебрена и «Чернильная кровь». Книга «Грязная война» принесла Сильвен премию авторитетного парижского журнала Lire «Лучший детектив года». Ее стиль работы с персонажем сравнивают со стилем Раймонда Чандлера, а за зарисовки современного Парижа она удостоилась сравнений с Жоржем Сименоном.

Вкратце: Найден труп шефа парижской уголовной полиции Арно Марс; из его дома исчезли дневники арестованного адвоката, где тот фиксировал сделки по торговле оружием. В убийстве Марса подозревается его помощник, майор Саша Дюген. Лола Жост и бывшая подруга Дюгена Ингрид начинают собственное расследование, чтобы доказать невиновность Дюгена. Вскоре обе понимают, что за ними кто-то охотиться...

Кому читать: любителям хорошо написанных детективов.

Издательство «Corpus», 2017, перевод с французского Елены Тарусиной

Книги доступны в сети магазинов «Меломан» (в т.ч. через заказ), а также в интернет-магазинах ozon.ru, labirin.ru