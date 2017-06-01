Что читать в июне?

Данияр Молдабеков, VластьМного хорошей документальной прозы и возвращение Харри Холле – Vласть предлагает несколько интересных книг для июньского чтения.

«Огни Рампы» и «Мир Огней Рампы» Чарльза (Чарли) Чаплина и Дэвида Робинсона

Автор: Дэвид Робинсон – английский кинокритик, в основном писавший для The Financial Times; Чарли Чаплин – великий актер, кинорежиссер и сценарист.

Вкратце: сборник, в который вошли повесть, легшая в основу «Огней Рампы», и сценарий самого фильма. Вторая часть книги – это рассказ о том, как Чаплин кропотливо, добавляя и выбрасывая целые куски, работает над своим шедевром; кроме этого, Робинсона интересует Лондон начала XX века, город мюзик-холлов, цирка и балета, город, где Чаплин делает свои первые шаги в качестве будущего короля сцены и экрана. Дополнительный бонус – афиши, гравюры, рисунки и фотографии со съемок.

Кому читать: книга, вероятно, будет мила сердцу любого киномана; но для профессиональных кинематографистов - это еще и возможность понаблюдать – пусть и через чужой взгляд – за работой мастера высочайшего класса.

Издательство «Corpus», 2017, перевод с английского Татьяны Азаркович

«Тишина в эпоху шума: Маленькая книга для большого города» Кагге Эрлинга

Автор: писатель и путешественник, который первым покорил «три полюса» планеты – Южный, Северный и Эверест. В 2010 году, проведя пять суток под землей, исследовал тоннели метро и канализационную систему Нью-Йорка.

Вкратце: за цивилизацией, как известно, следуют не только блага, но и свои беды. Например, вездесущий шум. Рев моторов, мобильные оповещения, бой отбойных молотков, - все это порой не дает среднему жителю города расслабиться, побыть наедине с собой. Убежать от шума, не уехав из города, кажется, уже невозможно. Но это не проблема: желанную тишину можно получить и среди всей этой какофонии звуков – главное знать как.

Кому читать: тем, кто отчаянно ищет тишины.

Издательство «Альпина Паблишер», 2017

«Безумный день профессора Канта» Жан-Поль Монгена и Лорана Моро

Автор: Монген – специалист по немецкой философии, автор текста книги; Моро – автор рассказов для детей и иллюстратор.

Вкратце: рассказ об одном дне из жизни великого философа Иммануила Канта, который, кроме прочего, познакомит читателя с основами его философской системы. Книга является частью серии иллюстрированных научно-популярных изданий «Платон и К°», которую придумали во французском издательстве Les petits Platons («Маленькие Платоны»).

Кому читать: тем, кто хочет понять основы философии Иммануила Канта, но по тем или иным – как правило, возрастным – причинам все никак не доберется до оригинала.

«Совместная издательская программа с МСИ "Гараж"», издательство Ad Marginem, 2017, перевод Александры Соколинской

«Достающее звено» в двух томах Станислава Дробышевского

Автор: один из ведущих российских специалистов по антропогенезу, популяризатор науки, автор статей и книг о происхождении человека.

Вкратце: в первой книге – «Обезьяны и все-все-все» – Дробышевский отвечает на вопросы о том, кто был прямым предком человека, как выглядит цепь, на конце которой находится Homosapiens, и все ли ее звенья на месте и, наконец, почему именно гоминиды стали разумными, а не другие млекопитающие?

Второй том – «Люди» – посвящен уже более близким предкам и родственникам человека разумного. В частности Дробышевский объясняет: какое отношение к нам имеют неандертальцы-денисовцы и «хоббиты» с острова Флорес, откуда взялись поверья о троллях и великанах, и какую роль в человеческой эволюции сыграло вегетарианство.

Кому читать: книга имеет научно-популярный характер, да и тема, кажется, крайне интересная: поэтому – всем.

Издательство Corpus, 2017

«Голливудский стандарт: Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят» Майкла Хейга

Автор: лектор и консультант, работающий с писателями и кинематографистами над их сценариями, романами, кинофильмами и телесериалами. Сейчас на постоянной основе сотрудничает с компанией Уилла Смита Overbrook Entertainment.

Вкратце: книга, как, собственно, следует из названия, нацелена на то, чтобы научить писать драматургические произведения профессионально и качественно. Разумеется, такого рода текст вряд ли сделает из читателя нового Чарли Кауфмана или Квентина Тарантино, но крепкого профессионала – вполне. По крайней мере, ее рекомендуют очень успешные кинодраматурги, например, Терри Россио – сценарист мультфильма «Алладин» и серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Кому читать: в первую очередь – казахстанским сценаристам, которые, кажется, иной раз не понимают самых основ драматургии.

Издательство «Альпина Паблишер», 2017

«Жажда» Ю Несбе

Автор: один из самых популярных писателей современности, киносценарист. В первую очередь известен как автор серии детективов о норвежском инспекторе Харри Холле.

Вкратце: Харри Холе возвращается на работу в полицию Осло, чтобы начать поиски серийного убийцы, который охотится на посетителей сайта знакомств. Разыскивая преступника, Холе сталкивается с собственным мрачным прошлым.

Кому читать: в первую очередь, конечно, любителям хороших детективов.

Издательство «Азбука», 2017, перевод Екатерины Лавренайтис

Иллюстрации Жанары Каримовой