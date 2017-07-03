Что читать в июле

Роберто Савьяно написал новую книгу-репортаж – на этот раз о траффике кокаина (ждем еще фильм и сериал?); биографии Ньютона и Гитлера «венского образца»; Corpus переиздал самый трогательный роман Сорокина «Тридцатая любовь Марины».

«Ноль ноль ноль» Роберто Савьяно

Автор: Итальянский журналист, писатель, своим романом-репортажем «Гоморра» разрушивший миф о южно-итальянской – неаполитанской – мафии как о хотя бы мало-мальски полезном институте; считалось ведь, что гаморра, как и сицилийская коза-ностра, едва ли не полупартизанское сообщество, противостоящее коррумпированным властям во имя угнетенного народа. Боссы мафии вынесли Савьяно смертный приговор.

Вкратце: В своей новой книге Савьяно рассказывает обо всем, что связанно с самым «гламурным» наркотиком; о том, как листья коки, сорванные пешками колумбийских картелей, нищими крестьянами, направляются в Мексику, к местным бандитам; потом в США; потом в руки и ноздри крупных банкиров, королев красоты, молодежи из верхнего среднего класса… Кроме того, читателя, вероятно, заинтересует насколько Савьяно, живущий под давлением со стороны части мстительных соплеменников, взрослевший в неаполитанских районах, но в не южно-американских джунглях, сумел справиться с непростой задачей – описать влияние кокаина, а не «родных» мафиози, на наш мир.

Кому читать: Документальные тексты Савьяно в хорошем смысле невероятнее и интереснее множества художественных романов, да и темы, выбираемые итальянцем, крайне важны – так что, пожалуй, всем, кроме особо слабонервных и ханжей.

Издательство Corpus, 2017, перевод с итальянского Яны Арьковой, Марины Козловой, Екатерины Степанцовой

«Гитлер в Вене. Портрет диктатора в юности» Бриггиты Хаманн

Автор: Немецко-австрийский историк, автор нескольких книг об известных уроженцах этой страны, например, об императрице Елизавете Баварской и Адольфе Гитлере.

Вкратце: Название, с горькой иронией отсылающее к первому роману Джеймса Джойса, собственно, выдает и основной сюжет документальной книги – она о Гитлере, который юношей перебрался в Вену, одну из культурных столиц мира на тот момент. Он мечтает поступить в художественное училище, проводит время с местной богемой, но, терпя одну неудачу за другой, обозлится на весь мир – не в последнюю очередь на многонациональное население австрийской столицы (в последствии, с началом Первой Мировой войны, он рвется воевать за Германию, а не «родную» Австрию). Книга, что важно, охватывает временной отрезок с 1907 по 1913-й – последние годы Старой Европы, которые она проживает так, словно знает, что осталось ей совсем немного и пришла пора, как в бородатых анекдотах, «грабить банки» – пишутся картины, модернистские романы, зарабатываются бешенные состояния… Молодой Гитлер, в свою очередь, формирует свои взгляды и, в отличие от многих и многих других, ждет, потирая руки, войны, на фронтах которой он надеется дать выход своей демонической энергии.

Кому читать: Всем, кто интересуется феноменом злых гениев, а также историей европейской культуры начала прошлого – великого, но и жуткого – столетия.

Издательство Ad Marginem, 2017, перевод с немецкого Ольги Козонковой

«Ньютон. Биография» Питера Акройда

Автор: Очень плодовитый англичанин – поэт, публицист и писатель, который любит смешивать жанры; Акройд зачастую одновременно пишет детектив, фантастику и альтернативную историю.

Вкратце: Пристрастие к таким жанровым коктейлям, порой, дает своеобразные в хорошем смысле результаты: к примеру, героем его викторианского детектива может стать Карл Маркс, отбросивший, волей судьбы, свой главный труд и оказавшийся, допустим, среди лондонских кокни и артистов водевилей, вовлеченный в расследование кровавого убийства. Поэтому-то, во время работы над биографией великого ученного Исаака Ньютона, Акройда, возможно, местами «заносило», хотя, конечно, это в любом случае не какой-нибудь «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров». Впрочем, в издательстве «Альпина», напротив, рекомендуют книгу как чистый нон-фикшн без типичных акройдовских «фокусов», однако, почти всегда занимательных. Так что, в любом случае, перед читателем вещь как минимум любопытная: Акройд пишет интересно и об интересных этапах жизни своего героя – в конце концов, в судьбе Ньютона был не только эпизод с яблоком. Например, вряд ли многие знали, что основоположник теории всемирного тяготения боролся с фальшивомонетчиками, возглавляя Монетный двор (да и факт его начальства в этом фининституте тоже, пожалуй, не слишком известен); а кто, с другой стороны, знал, что исчисление с помощью бесконечно малых величин он, Ньютон, придумал в возрасте всего-то 24 лет?! И при каких обстоятельствах?! Словом, даже если Акройд, положим, где-то увлечется, то, конечно, не сильно – биографии ученных, вопреки стереотипам, сами по себе бывают не менее интересны, чем жизнеописания наполеонов или тамерланов.

Кому читать: Тем, кому интересен феномен уже доброго гения – ученого и созидателя, а также тем, кто еще не знаком с творчеством одного из самых оригинальных и вдохновенных авторов наших дней.

Издательство Альпина Нон-Фикшн, 2017

«Тридцатая любовь Марины» Владимира Сорокина

Автор: Современный классик, один из главных писателей-постмодернистов.

Вкратце: Роман, написанный в начале 80-х, впервые опубликованный в 90-е, рассказывает о жизни Марины – штатной учительницы музыки при доме культуры одного из заводов. В детстве ее изнасиловал отец, поэтому, повзрослев, Марина отдает предпочтение женщинам, 29-ти женщинам; пока не встречает «нормального мужика» - секретаря парткома, который, в конце концов, делает и ее настолько нормальной, что она превращается в язык советских газет. Роман прекрасен тем, что, помимо типично-сорокинских стилистических экспериментов, он еще и очень трогателен – Марина, кроме прочего, могла бы, например, сделать отличную музыкальную карьеру, но в юности она сломала палец; ее мытарства, ненависть к андроповско-советскому быту, христианство вкупе с развратным образом жизни, трогают и заставляют ждать светлой развязки, а в итоге: