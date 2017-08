Что читать в августе?

«Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби» Бена Макинтайра

Автор: колумнист и редактор британской «Таймс», писатель, историк, биограф.

Вкратце: Внешняя сторона истории Кима Филби хорошо известна: будучи студентом Тринити-колледжа Кембриджского университета, он увлекся социалистическими идеями; занимая руководящие посты в британской контрразведке, снабжал ценной информацией КГБ, саботируя деятельность обеих спецслужб. Но кто бы ни был Филби – убежденный коммунист или предатель – мы мало знаем о том, что он был за человек (и можно ли вообще разделять «профессиональную» характеристику и личную): как он мог обманывать близких людей, которые не отрекались от него до самого конца? Какова внутренняя, психологическая, сторона одного из самых грандиозных предательств XX века? Именно эти темы, используя – как утверждается – закрытые архивные материалы, попытался осветить в своей новой книге (бестселлере «New York Tomes») Макинтайр.

Кому читать: Поклонникам шпионских историй.

Издательство Corpus, 2017, перевод с английского Сергея Таска и Анны Шульгат

«Антикитерский механизм: самое загадочное изобретение античности» Джо Мерчант

Автор: Британский журналист, автор нескольких книг об истории науки

Вкратце: В 1900 году греческий водолаз по фамилии Ликопантис, нырявший недалеко от острова Антикитера, обнаружил античное греческое судно с грузом. Древние артефакты – статуи богов, монеты, ювелирные изделия и мебель – поднимали с морского дна почти год; затем, тщательно изучив содержимое римского (как оказалось) корабля, археологи обнаружили среди находок и довольно странный механизм, который впоследствии воспринимали чуть ли не как первый компьютер. Как бы там ни было, антикитерский механизм – так назвали находку – действительно оказался весьма передовым изобретением: после рентгеновского исследования, сделанного в конце 50-х годов прошлого века, стало известно, что механизм обладает, например, дифференциальной передачей, которая, как считалось ранее, была изобретена не раньше XVI столетия (а изготовление антикитерского механизма датируется примерно 100 годом до н.э.). Книга Мерчант посвящена как раз этой удивительной находке.

Кому читать: Любителям античности, настоящие поклонники которой и не сомневались в превосходстве того славного периода истории.

Издательство Альпина Нон-Фикшн, 2017, перевод с английского Петра Дейниченко

«Руководство для домработниц», рассказы Лусии Берлин

Автор: американская писательница. При жизни она повидала все (сколиоз, мучивший ее годами, роскошь, бедность, разводы и множество самых разных профессий), кроме славы, которая пришла к ней в 2015 году, спустя 11 лет после смерти, когда ее рассказы стали международными бестселлерами, а ряд авторитетных изданий (The New York Times Book Review, The Guardian, Buzzfeed, Harper’s Bazaar) признали их сборник книгой года.

Вкратце: Сборник рассказов Берлин, в которых черный юмор соседствует с открытостью к каждому человеку: медсестры, учителя, алкоголики, наркоманы, бродяги, смертельно больные – Берлин интересны все.

Кому читать: тем, кто любит и соскучился по отличной малой прозе.

Издательство Corpus, 2017, перевод с английского Светланы Силаковой

«Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство» Оссиан Уорд

Автор: художественный критик, пишет об искусстве для периодических изданий и каталогов выставок. В 2013 году опубликовал книгу «Современная фотография».

Вкратце: Автор, признавая, что постмодернистское направление в искусстве затрудняет классификацию авторских методов, все же пытается разделить и обозначить стили тех или иных художников XXI века. Например, Уорд предлагает такие варианты: развлечение, конфронтация, событие, послание, зрелище, шутка и медитация. Это, среди прочего, должно помочь еще не слишком искушенным, но заинтересованным понять смыслы произведений современного искусства (условным годом рождения которого Уорд называет 2000 год).

Кому читать: художникам, журналистам, пишущим о культуре, и тем, кто надеется все-таки когда-нибудь понять современное искусство.

«Совместная издательская программа с МСИ "Гараж"», издательство Ad Marginem, 2017, перевод с английского Светланы Кузнецовой

«Эйнштейн. Графическая биография». Корин Майер и Анны Симон

Авторы: Майер – французский психоаналитик, экономист и писатель, входит в список BBC «100 women» за 2016 год; Анна Симон – иллюстратор, выпускница престижнейшей Высшей государственной школы декоративных искусств (Париж).

Вкратце: Издательство «Манн Иванов и Фербер» не в первый раз переводит уже ставшие на западе привычными комиксы, где главными героями становятся на первый взгляд неожиданные герои: если несколько месяцев назад был презентован графический роман (он же комикс) о Ван Гоге, то теперь на суд читателей представлена работа об Альберте Эйнштейне. Ясный текст и простые (но и со вкусом нарисованные) иллюстрации помогут разобраться в не самых простых вещах – теориях Эйнштейна. Фабула комикса выстроена так, что читатель-зритель сможет – насколько это в принципе возможно – проследить эволюцию мысли великого ученого. Вот, например, Эйнштейн (и читатель) сидит за школьной партой, а вот уже в его голове, вдохновленной какой-нибудь мелочью, начинают развиваться идеи; или – другой пример – Эйнштейн уже признанный гений, флиртующий и одновременно иронизирующий над своими же находками: «Все в мире относительно, кроме вашей красоты».

Кому читать: фанатам комиксов и науки.

