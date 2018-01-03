Книжные новинки: Что почитать в январе

Новый год можно будет начать с третьего романа нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро «Остаток дня», переиздание которого ожидается в январе. Среди других вариантов – биографии Филипа Гласса и Ричарда Докинза, история философии и новый триллер «Простая услуга», ставший мировым бестселлером.

«Остаток дня» Кадзуо Исигуро

Автор: британский писатель японского происхождения, лауреат Нобелевской премии 2017 года. Один из лучших мастеров романной формы, возможно, последний классик жанра. Считается блестящим стилистом; критики, как правило, ставят его в один ряд с Конрадом и Набоковым, имея в виду его мастерское владение английским языком – навык, по их мнению, тем более ценный, учитывая небританское происхождение упомянутых мастеров. И это один из многих штампов, который, говоря образно, мешает разглядеть за деревьями лес; в случае с Исигуро «лес» – это его неповторимый дар, который не поддается никаким сравнениям, тем более таким поверхностным и отдающим шовинизмом.

Вкратце: штампы и клише, касающиеся личности Исигуро и его творчества в целом, также липнут и к отдельным его произведениям. Роман «Остаток дня», например, часто трактуют как в первую очередь историю жертвы феодальных порядков, царивших в Англии еще в 30-е годы XX века. И, надо сказать, такая трактовка – пусть и сильно политизированная и упрощенная – тоже справедлива: главный герой, потомственный дворецкий, предан своему хозяину – аристократу, симпатизирующему нацистам, и многие годы упорно игнорирует любовь, которую разбудила в нем экономка Сара Кентон, работающая с ним в одном поместье. Однако, сдается, внешний сюжет – порабощенный «домовой» в плену у феодальных пережитков – лишь инструмент, с помощью которого Исигуро пишет трагедию, самый высокий жанр, а не социальную драму или тем более критику. Что, помимо прочего – стиля, композиции и тонкого, как острие катаны, юмора, – и делает роман (между прочим, великолепно экранизированный Джеймсом Айвори в 1995 году; главные роли в адаптации играют Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон) одним из первых классических произведений нового тысячелетия.

Кому читать: лучше бы всем, но в первую очередь – любителям настоящей, высокой литературы.

Издательство «Эксмо», 2018.

«Слова без музыки: воспоминания» Филипа Гласса

Филип Гласс: американский композитор, который массовой аудитории известен в первую очередь как автор музыки к целому ряду прекрасных фильмов: «Краткая истории времени», «Кэндимэн», «Кундун», «Источник», «Часы», «Хранители», «Левиафан» и т.д. Более увлеченной музыкой аудитории он также известен как один из первых мастеров минимализма и контрапункта.

Вкратце: перед читателем мемуары. Рано поняв свое призвание, Гласс переезжает в Нью-Йорк, где до сорока лет подрабатывает разнорабочим – в основном грузчиком, – по ночам сочиняя свою первую оперу «Эйнштейн на пляже». Он не сильно тяготится побочным трудом, находя и в нем вдохновение для работы над музыкой. Гласс увлечен поисками новаторского композиторского языка, минимализмом и контрапунктом, американским авангардом.

Кому читать: музыкантам и любителям хорошей музыки.

«Издательство Ивана Лимбаха», 2018, перевод с английского Светланы Силаковой.

«Краткая история мысли. Трактат по философии для подрастающих поколений» Люка Ферри

Автор: французский философ, публицист и политик. В 2002-2004 годах был министром по делам молодежи, образования и науки Франции.

Вкратце: Ферри выделил четыре, на его взгляд, основные вехи в истории мировой философии – античный стоицизм, рационализм так называемого Нового времени, ницшеанство и постмодернизм, – и показал, как они развивались каждая в отдельности и дополняя друг друга. Попутно Ферри, объясняя основы, высказывает свои взгляды относительно состояния современной философии, что, помимо прочего, может послужить хорошей тренировкой в критическом мышлении. Без воспитания которого все старания того же Ферри были бы напрасны.

Кому читать: начинающим мыслителям.

Совместная издательская программа «Ad Marginem» с МСИ «Гараж», 2017, перевод Сергея Рындина.

«Неутолимая любознательность. Как я стал ученым» Ричарда Докинза

Автор: английский ученный и популяризатор науки, среди его основных интересов – биология и генетика. Автор книги «Эгоистичный ген», на страницах которой настаивал на геноцентричном подходе к теории эволюции и ввел термин «мем». Бывший профессор Оксфордского университета, сторонник гипотезы слепой эволюции и атеист. Другой его известный труд – «Бог как иллюзия».

Вкратце: книги Докинза вызывают яростные споры, но его позиция всегда довольно интересна, аргументирована и оригинальна. Будучи критиком религии и самой идеи бога, он, тем не менее, называет себя христианином в культурном и этическом плане. Сравнивает религии с мемами. По слухам, в беседе со своим коллегой оправдывал возможность каннибализма для некоторых народностей, при условии использования в качестве еды выращенные в лабораториях ткани, имитирующие человечину. Предлагаемая книга – его биография, история его детства, обучения и становления как ученного и одного из главных популяризаторов науки. Докинз всегда славился простым и ясным слогом, хорошим юмором, но здесь, кроме прочего, объясняется развитие его взглядов – неоднозначных и полемичных, а потому довольно занимательных.

Кому читать: пытливым умам.

Издательство «Corpus», 2017, перевод с английского Петра Петрова.

«Простая услуга» Дарси Белл

Автор: американская писательница, судя по всему, новая звезда мирового триллера; совсем недавно – воспитатель в детском саду. «Простая услуга» – дебют автора, мировой бестселлер, уже переведенный на 25 языков. Права на книгу купила «FOX», готовится экранизация с Блейк Лавли и Анной Кендрик в гавных ролях.

Вкратце: Эмили просит свою подругу забрать сына из школы, а потом исчезает. Подруга, пытаясь найти Эмили, ввергается в пучину тайн, касающихся как ее самой, так и пропавшей. Роман Белл – это отличный саспенс, безупречный композиционно, затрагивающий, однако, уже немного затасканную тему обманчивого благополучия семьи из верхнего среднего класса, скелетов в чипендейловском шкафу.

Кому читать: любителям хороших триллеров и детективов.

Издательство «Corpus», 2017, перевод с английского Елены Тепляшиной. Издательство «Corpus», 2017, перевод с английского Елены Тепляшиной.