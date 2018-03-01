Фильм недели: «Я – жених»

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Нуртас Адамбай

Актеры: Нуртас Адамбай, Гульнара Сильбаева, Жанна Куанышева, Алдарбек Шалбаев, Кадырбек Демесин, Ашим Ахметов, Данияр Алшинов, Динара Абикеева, Санжар Мадиев, Жан Избасар.

Хронометраж: 96 минут

Выход в прокат: 1 марта

В центре сюжета молодой парень Тимур. Он живет в съемной квартире в Алматы вместе с лучшим другом Боликом и работает в крупном рекламном агентстве. У Тимура есть коллега– веселая и авантюрная девушка Алия. Ее жених Самат недавно сделал ей предложение и этим самым рассердил ее отца, не попросив прежде его разрешения на брак. Алия решила исправить ситуацию и представить жениха родителям на долгих выходных, чтобы они смогли как следует узнать друг друга. Однако у Самата возникли планы поинтереснее знакомства с родителями невесты. Например, вечеринка в честь дня рождения шефа в Дубае. Не придя к компромиссу, Алия поругалась с Саматом и уже настроилась на разрыв помолвки. Однако сплоховать перед семьей и, особенно, перед отцом нельзя, и девушка не придумала ничего лучше, чем найти подставного человека, который бы вместе с ней разыграл спектакль. Подумав, она предложила Тимуру притвориться Саматом. Ему такое предложение показалось крайне сомнительным, и он отказал подруге. Тут в ход пошел шантаж – оказывается, год назад Тимур заразил рабочую сеть компьютеров вирусом и не признался, и если он не выручит Алию, она расскажет об этом шефу.

Деваться некуда, Тимур соглашается. Лже-Самат сталкивается с грозным отцом Алии, ее хмурым старшим братом, эксцентричным дедом и подозрительной сестрой. Только ее мама – Раушан – доверяет выбору дочери и всячески поддерживает молодого человека. Отец, к слову, генерал полиции в отставке, сразу же устроил допрос будущему зятю. Самату и Алие нужно продержаться пять дней, однако с каждым новым днем становится все труднее: сначала к ним приехала старшая сестра с мужем-подхалимом, а затем друзья семьи с вернувшимся из Европы сыном Ержаном – идеальным зятем в представлении папы Алии. А еще на носу юбилей деда, куда подозрительный отец пригласил родителей Самата, чтобы познакомиться со сватьями до свадьбы. И без того пропащую ситуацию ухудшает тот факт, что Тимур – из детского дома и родителей своих никогда не знал. Тут ему на помощь приходит Болик, который подыскивает на роль родителей супружескую пару, играющую в драмтеатре. Балансируя на грани, Тимуру все же удается получить одобрение грозного отца.

Нуртас Адамбай традиционно выступил в качестве сценариста, режиссера, продюсера и исполнителя главной роли. На этот раз у него получилась легкая комедия для семейного просмотра. Конечно, сюжет фильма «Я – жених» не назовешь хоть сколько-нибудь оригинальным: свадьбы и семейные взаимоотношения уже давно стали для казахстанского кинематографа неисчерпаемым источником вдохновения. А если вспомнить «Знакомство с родителями», всё и вовсе встанет на свои места. Однако приятная картинка и продакшн, актерская игра и понятные персонажи выгодно выделяют картину на фоне других отечественных фильмов.

Санжар Мадиев в роли самовлюбленного жениха Алии из Астаны Самата смотрится очень органично, как и сам Адамбай в роли влюбленного простого парня, которому увлечения Самата (бальные танцы, поэзия и вегетарианство) усложнили задачу не выдать себя. Здесь понятные персонажи, некоторые совсем уж карикатурные. У каждого есть своя мотивация, вполне оправданная: Алия не может дать отцу шанса убедиться в ее несамостоятельности и неспособности выбрать «достойного жениха»; Тимура, во-первых, шантажирует Алия, а во-вторых, как бы он ни противился, у него впервые появляется семья, пусть и всего на 5 дней; а у отца Алии с одной стороны, гиперопека над дочерью, а с другой – травмирующий опыт первого знакомства со своим тестем. Добавьте к этому опытную команду Адамбая, шутки про «Кайрат», мачизм и интерьер загородного дома в стиле «дорого-богато», и вы получите комедию, на которую зрители пойдут стройными рядами.

Фильм, скорее всего, будет коммерчески успешным и популярным даже несмотря на быструю и скомканную концовку, которую уместили буквально в пару минут: чередующиеся сцены с задумчивыми и грустными героями, разделенными сотнями километров и их внезапное воссоединение. Создатели не ставили перед собой задачу рисковать или раскрывать новые грани шаблонного сюжета из американского кино. В фильме «Я – жених» есть стандартная завязка, в центре которой обман и обман этот, по законам жанра, обязательно раскроется и станет причиной прозрения героев. Всё, к чему привык среднестатистический зритель.