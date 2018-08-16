Фильм недели: «Во мраке»

Жанр: хоррор

Хронометраж: 90 минут

Цена билета: от 600 до 1900 тенге

Режиссер: Данияр Акчабаев

Актеры: Назерке Амирова, Данияр Байсекеев, Максим Богомолов, Сабина Ералина, Пархат Жалилов, Алмас Усенов, Рыскул Конакбаев.

Историю запускает сообщение, которое получает главный герой Данияр – бывшая девушка написала о некоем месте в горах Алматы, где таинственным образом пропала группа туристов. При этом, о пропаже туристов не сообщалось нигде – ни на телевидении, ни на радио. Будучи человеком, любящим пощекотать себе нервишки, Данияр тут же приглашает друзей отправиться на выходные в это проклятое место, чтобы развеять очередной миф. Один из его приятелей – Чингиз приглашает девушку Аишу, к которой испытывает томное чувство, а она, в свою очередь, подругу.

«Когда герои собираются в дорогу, их то и дело преследуют паранормальные явления: то человек без лица померещится, то за руку кто-то схватит под сидением машины, то какие-то шептания на ухо»

Добравшись до поста лесничего (он почему-то сидит у поломанного автомобиля Volkswagen Golf), ребята узнают точное расположение проклятого места и едут прямиком туда. Днем они готовят шашлыки, обустраивают костер и делают селфи, а с наступлением темноты начинают рассказывать страшилки. Главный герой Данияр придумывает историю о том, как он нашел в библиотеке древний манускрипт, в котором некто рассказывает о том, что он и его собратья оккультистов решают призвать в мир древних темных богов, одного из которых зовут, например, Вилазар. Боги, естественно, вышли из под контроля неразумных людишек, убили их, а затем пошли путешествовать по миру, наслаждаться свободой. Напугавшись до чертиков, друзья понимают – вокруг происходит что-то странное.

Фильм «Во мраке» вобрал в себя все возможные клише ужастиков, набивших оскомину зрителю еще лет десять назад. Причем это не просто фильм ужасов, а фильм ужасов про подростков/студентов, что также позволяет понять, на что стоит рассчитывать. А рассчитывать, скажу сразу, особо не на что. Просто представьте: молодые люди ночуют в горах, у них не ловит мобильная сеть, а машину кто-то запер изнутри. Что делать? Конечно же разделяться на группы по два человека. Пусть первые отправятся в заброшенный дом; вторые останутся у костра, а затем пойдут на плач ребенка, совершенно, не удивляясь – откуда в горах ночью взяться маленькому ребенку? Ах, да. Ведь если они будут чуть умнее, то демон не сможет на них напасть.

«Пожалуй, единственная вещь, которая может задержать вас в кресле – вопрос «кто доживет до рассвета?»

В своем фильме Акчабаев буквально в каждую сцену умудрился засунуть скример. В первые две минуты картины на зрителя обрушивается кричалка и это будет продолжаться вплоть до последних секунд картины. «Во мраке» все работает на саспенс: музыка, свет, отсутствие логики у героев. Ничего нового фильм миру не несет, в нем нет самовыражения, за исключением образов демонов, которые придумал Акчабаев. Это фильм, чтобы «тупо» бояться, причем природа этого страха будет строиться именно на скримерах, а не на подсознательных страхах и настоящей жути. Впрочем, уже после первых 20 минут все в фильме становится настолько ожидаемым, что людям с крепкими нервами будет скучно.

Сделав ставку на слове «ужас», создатели ленты пренебрегли словом «фильм», потому что такую плохую игру, нелогичность сюжета и ужасные диалоги нужно еще постараться найти. У них получилась слабая история, идущая в никуда. Взять хотя бы тот факт, что в какой-то момент, к проклятому месту приезжает парень Аиши. Кажется, что он поможет горе-компании спастись (пусть даже он нетрезв), но нет – он приехал просто так, чтобы (СПОЙЛЕР!) умереть. Причем по сюжету он даже не мог знать о том, куда собралась на выходные его подруга. Или, например, лесничий. С самого своего появления он вызывал много вопросов. Почему бы не использовать это впечатление, чтобы провернуть в финале твист? В итоге, в середине фильма я молилась о его окончании, чтобы со всеми героями разделались как можно быстрее.

Перед показом прессе раздали исходные данные о картине. Среди интересных фактов было и то, что к съемкам привлекались актеры-дебютанты, чтобы прошлый актерский опыт, так сказать, не мешал воплощать на экране ужас. Хоррор – сложный жанр, в котором трудно не скатиться в пошлость не только режиссеру и сценаристу, но и актеру. К сожалению, команде фильма «Во мраке» избежать этого не удалось.