Как устроена казахстанская киноиндустрия?

Творческое объединение казахстанских документалистов Telescope представило свой первый документальный проект - большой разбор казахстанского кино. Почему в стране так много комедий? Казахстанское кино - это бизнес или искусство? И куда уходят государственные деньги, выделяемые на кино?

Telescope поговорил о казахстанском кино с режиссерами Ермеком Турсуновым, Нурланом Коянбаевым, кинокритиком Гульнарой Абикеевым, директором "Казахфильма" Арманом Асеновым, продюсером Эрнаром Курмашевым и другими.

Выпуск записывался в течение нескольких месяцев и за это время комедия Нурлана Коянбаева "Бизнес по-казахски в Корее" установила рекорд по сборам в прокате, обойдя "Мстителей". Это событие и становится отправной точкой выпуска.

Над документальным фильмом работали режиссер Адилет Абиш, продюсер Жан Абдреев, редактор Сапаргали Сураганов и другие. Команда Telescope планирует также выложить полные версии интервью, которые легли в основу фильма.