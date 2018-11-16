Алматинский перегруз

«Зато у нас есть пешеходные улицы. А скоро высоко в горах будет и курорт для туристов», — думал аким Алматы, глядя в окно на то, как из автобусов вываливаются пассажиры.

Недели две назад акимат бодро рапортовал о закупе новых автобусов в поддержку транспортной реформы. На фотографиях зазывно блестели новенькие зеленые Лиазы. За пару дней до этого пресс-служба акимата Алматы сообщила, что в Любляне на Европейском форуме Smart City город получил награду за реализацию транспортной реформы. Правда, потом оказалось, что это не так.

Почти в это же время транспортная реформа начала сопротивляться. Разрыв между автобусами — по 10-12 остановок, поездка в ОТ теперь приравнивается к путешествию к Аиду, а навыки владения боевыми искусствами стали особенно цениться среди пассажиров культурной столицы.

У алматинского общественного транспорта есть несколько самых страшных дней в году: 1 сентября, когда в город как всегда внезапно возвращаются школьники и студенты, непредсказуемые первый дождь и первый снег, второй дождь и второй снег… В этот раз они совпали с транспортными реформами. Вообще транспортные реформы сопровождают всю жизнь рядового алматинца. Они реализовывались при Тасмагамбетове, потом при Есимове, теперь при Байбеке. Транспортные реформы как ремонт — их нельзя завершить, можно только приостановить. Для их реализации каждый раз привлекаются лучшие специалисты, тратится уйма денег, строятся развязки, создаются холдинги и парки, общественный транспорт то радостно передается частным автопаркам, то с позором у них отнимается. При этом каждый раз складывается ощущение, что неблагодарные алматинцы не понимают силу всего замысла и почему-то страшно злятся, когда их просят «подождать еще чуть-чуть». Просто алматинцы делают это — ждут свой идеальный общественный транспорт всю жизнь. Всю мою жизнь существовавший в Алматы общественный транспорт унизителен для человека, он не для людей.

Автобус №45 на остановке Тимирязева-Гагарина, 16 ноября 2018 года

В этом году все обострилось из-за того, что акимат Алматы начал вытеснять с дорог автолюбителей – к примеру, с улицы Тимирязева, и предлагать им пересесть в автобус или троллейбус. Автолюбители смотрят с ужасом на толпы людей, штурмующих транспорт, и делают печки в своих авто потеплее — пусть в пробке, но зато в своей машине.

Транспортные реформы как всегда начались в самые лютые времена: на градуснике рекордные ноябрьские -15, маршруты меняются: отменяется №32, вместо него пускается №205, который, впрочем, не следует по маршруту №32, но кого это волнует в акимате? Ощущение, что маршруты создаются и убираются по воле чиновников, которые наблюдают за общественным транспортом исключительно из окон своих автомобилей. Все это делается без предупреждения и люди стоят по 30-40 минут на холоде. Только стоит порадоваться тому, что теперь по БРТ на Тимирязева можно передвигаться быстрее, как твой автобус перестает ходить или его заменяют на почти маршрутку, как это произошло с маршрутом №22. Когда программа City bus показывает реальную картину коллапса в общественном транспорте, в Гринбасе – компании, которой отдали большинство ОТ, отмахиваются: City bus ошибается. Но знаете, почки не ошибаются. Видимо, что-то все же не так, и на этой неделе у перевозчика забирают маршруты №30,37, 135, 79, и они просто перестают ходить. Чтобы «усилить» эти маршруты, снимаются автобусы с других направлений, и всё это приводит к коллапсу почти на всех направлениях. Конечно же, это происходит в самые холодные дни, и новый извозчик не может пока наладить бесперебойную работу. Люди штурмуют общественный транспорт уже не в час-пик, как это было при предыдущих акимах, а всё время, целый день.

«Реформы продолжаются, подождите еще». Это наше вечное колесо Сансары, по которому мы едем в убитых и забитых до удушья автобусах Алматы. Это наша реальность, а не курорт за $250 миллионов.

P.S. Если вы все еще вдруг думаете начать пользоваться общественным транспортом Алматы, то почитайте эту увлекательную переписку управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы с горожанами.