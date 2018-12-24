Игра в покер вместо открытого диалога

Алматинские урбанисты продолжают настаивать на том, что решения об изменениях в городе должны обсуждаться с экспертами и общественностью. У них появились неожиданные союзники в лице авторов проекта реконструкции, которые ранее были раскритикованы группой экспертов Urban Forum Kazakhstan ( UFK ).

В начале осени управление архитектуры и градостроительства Алматы (УАиГ) опубликовало в соцсетях картинки с изображением планов очередной реконструкции улиц в центре Алматы. UFK собрал группу независимых экспертов – профессиональных архитекторов, транспортников и специалистов по архитектурному наследию – чтобы те дали свои комментарии к эскизам.

Это оказалось непростой задачей. На основе обрывочных визуализаций было невозможно сделать выводы об архитектурных решениях. В некоторых случаях было трудно даже понять, что же именно предлагалось изменить.

Хотя УАиГ называло сам факт публикации картинок в соцсетях «общественным обсуждением», таковым оно не было.

В ноябре свои комментарии группа представила общественности, а также чиновникам и авторам проектов реконструкции, которые пообещали экспертам предоставить всю исходную документацию. После анализа генпланов были разработаны новые рекомендации, которые 12 декабря были передана УАиГ и проектировщикам.

UFK настаивает, что разработка и принятие решений о развитии городской территории должны стать открытыми и вовлекать экспертов, заинтересованных горожан, локальные сообщества и бизнес. Для этого в механизм принятия решений нужно вводить новые и обязательные этапы.

Через проект с обсуждением планов реконструкции улиц UFK хочет показать, что комплексные исследования, различные формы консультаций с общественностью и оценка сделанной работы должны оформиться в конкретные процедуры и институции. Это поможет избежать конфликтов, повысить качество и устойчивость дизайна, более эффективно расходовать средства горожан- налогоплательщиков, которые тратятся на то, чтобы переделывать проекты и улицы. Например, проекты улиц на 2019 г. были разработаны еще в начале 2017 г., но за это время очень сильно изменился контекст, функции улиц и ожидания от них.

Работа продолжается, но первые результаты уже есть. Проектные организации, занимавшиеся планами реконструкции улиц, оказались активными сторонниками большей открытости «кухни» архитектурных и градостроительных процессов. На встрече в УАиГ 12 декабря руководители «Алматыгенплан» и «Алматыгипрогор» приветствовали рекомендации экспертов и поддержали идею общественной экспертизы проектов.

Также можно заметить реакцию властей на рекомендации экспертов. Эксперты UFK отмечали, что проекты не согласованы с планами города по развитию ЛРТ и БРТ, а предполагавшиеся работы на набережных не учитывали вопросы гидрологии и водной безопасности. После встречи 12 декабря заместитель главы УАиГ Алмасхан Ахметжанов рассказал СМИ о том, что проект реконструкции ул. Толе би разделен на две очереди для синхронизации со строительством ЛРТ, а проект по рекам и вовсе отложен, «потому что там водные сооружения, к ним особые требования».

Также, в первой серии комментариев эксперты требовали продлить пешеходный участок пр. Жибек жолы до ул. Наурызбай батыра. За два дня до обсуждения новых рекомендаций УАиГ сообщило о решении продлить алматинский Арбат до ул. Сейфуллина. Архитекторы Давид Каминский и Адильжан Псяев считают, что это решение половинчатое – профиль улицы с бульваром посередине автомобильных полос сводит на нет саму идею пешеходной улицы. «Новый вариант - хоть он и лучше прежнего – не решает, а создает проблемы», говорят они. Закономерен вопрос: а можно ли было бы избежать новых ошибок, если бы к его корректировке привлекли экспертов?

Руководство УАиГ на обеих встречах, организованных UFK, покидало обсуждение сразу после собственного выступления, и диалог экспертной группе приходилось продолжать только с проектировщиками, а не с decision-maker’ами. В обоих случаях самую важную информацию – о пересмотре планов реконструкции на 2019 г. - г-н Ахметжанов отчего-то сообщал не собравшимся обсуждать эти планы, а только журналистам в кулуарах обоих мероприятий. Можно было бы это списать на занятость и забывчивость, но пока это больше напоминает игру в покер, а не открытый диалог.

Проектировщики, имевшие возможность до встречи изучить комментарии и рекомендаций группы, на встрече согласились практически со всеми замечаниями. Единственным препятствием по их внедрению они назвали статус проектов – все они сейчас проходят госэкспертизу. Тем не менее, проекты находятся на экспертизе как минимум с середины осени, и за это время в них уже внесен целый ряд значительных изменений.

Господин Ахметжанов на встрече признался, что считает идею постоянного и независимого экспертного совета «пережитком прошлого» и в очередной раз пообещал, что с переездом УАиГ и АО «Центр развития Алматы» в новое здание «Алматыгенплан» откроются новые возможности для диалога – например, в виде двадцатиметровой видеостены для демонстрации комментариев граждан. Urban Forum Kazakhstan считает, что для качественных изменений нужны системность, новые институты вовлечения горожан с четкими процедурами, а не новые помещения, Фейсбук или гигантский экран.