​Проблемы роста: как государство продолжает попытки помочь агросектору

С этой колонки начинается серия материалов Данияра Куаншалиева о финансировании сельского хозяйства в Казахстане. Первый из них посвящен мерам господдержки, озвученным в отраслевой программе на 2017-2021 годы, которая была утверждена в начале этого года. В рамках неё государство намерено выделить агропрому 2,37 трлн тенге в течение следующих пяти лет.

Чуть больше половины этих средств – 1,2 трлн тенге должны прийти из республиканского бюджета, еще 0,9 трлн – из местных бюджетов, а оставшиеся 0,3 трлн – из других источников. По годам схема распределения средств выглядит следующим образом: 2017 год - 359,7 млрд тенге; 2018 - 397,9 млрд тенге; 2019 - 429,4 млрд тенге; 2020 - 558,8 млрд тенге; и 2021 - 628,4 млрд тенге.

Эти денежные объёмы будут направлены на реализацию 8 основных задач, среди которых: вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию, насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции, эффективное использование финансовых средств господдержки, а также водных ресурсов.

Вместе с этим должны быть созданы условия для эффективного использования земельных ресурсов, увеличиться обеспеченность сельхоз производителей техникой и средствами химизации, начать развиваться торгово-логистическая инфраструктура, а также возрастать научно-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение АПК.