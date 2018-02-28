​Неповоротливость и спокойствие: что будет с экономикой Казахстана в 2018 году?

Вопреки хорошим результатам развития экономики в 2017 году, их качество остаётся низким. Доходы населения продолжают негативную динамику последних трёх лет, а нефтяной сектор по-прежнему усиливает свою роль в структуре ВВП. Эксперты не ожидают, что Казахстану удастся преломить эту тенденцию в 2018 году, но опасаются, что промедление со структурными реформами может обернуться для страны ещё большим ухудшением качества жизни.

Итоги прошлого года министр национальной экономики Тимур Сулейменов подвел ещё 11 января, когда заявил о предварительном росте ВВП на 4,2%. Он охарактеризовал его как «сбалансированный, с синхронным улучшением во всех сегментах экономической деятельности». Главными «катализаторами», по словам министра, выступили расширение производства в ключевых отраслях, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса. Внешняя среда также оставалась благоприятной для экономики.

Оптимистичные ноты появились и в выступлениях других чиновников экономического блока. Министр финансов Бахыт Султанов на прошлой неделе сообщил о перевыполнении планов по сбору поступлений в бюджет – они выросли на 24% относительно кризисного 2016 года до 11,6 трлн тенге. И особую роль в этом, по его словам, сыграл малый и средний бизнес, поступления от которого выросли сразу на 11,4% до 285 млрд тенге. «Это говорит об активизации деятельности предприятий», - отметил Султанов.

Положительной экономическую конъюнктуру счёл и глава Нацбанка Данияр Акишев. В минувший четверг он назвал ситуацию на внешних и внутренних рынках благополучной, работу денежного рынка – полностью восстановленной, а инструментов денежно-кредитной политики – нормализующимися. Курс тенге, по его словам, адекватно реагирует на фундаментальные факторы экономики. Нацбанк не вмешивается в торги национальной валютой, а темпы банковского кредитования набирают обороты. Без учёта Казкоммерцбанка, Bank RBK и Delta Bank, его объёмы в 2017 году показали 10,8% увеличение. Совокупность этих факторов, полагает Акишев, позволяет ожидать спокойного и безопасного в плане рисков года для экономики.

Тем не менее, статистические результаты за 2017 год говорят не в пользу оптимизма. По данным краткого обзора экономики Нацбанка, за 9 месяцев ВВП, рассчитанный методом конечного использования, вырос на 4,2%. Основной вклад в него внесло увеличение экспорта из-за повышения цен на мировых рынках сырья.

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать Атырауская область, чей краткосрочный экономический индикатор вырос сразу на 17,5% за счёт стабильной добычи на Кашагане и увеличения объёмов оптовой и розничной торговли. Другие регионы также показали положительную динамику, за исключением Кызылординской области, чья экономика за год сократилась на 0,8%. Причиной этому послужило снижение добычи нефти из-за истощения запасов.

Обрабатывающая промышленность в прошлом году показала 5,1% рост за счёт увеличения производительности в металлургии, машиностроении и легкой промышленности. Грузооборот увеличился почти на 8% благодаря воздушному, железнодорожному и трубопроводному транспорту. Объём строительных за этот период вырос на 1,9% (против 7,9% годом ранее) во многом благодаря ремонту нефтеперерабатывающих заводов, строительству дорог инфраструктуры и жилья. Сельское хозяйство показало рост на 2,9%, а торговля – на 3,2%.