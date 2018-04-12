Рольф Мафаэль, посол ФРГ: «Германия - самый крупный инвестор в ненефтяные секторы промышленности Казахстана»

В Казахстане проживает более 180 тыс. немцев. И это по-прежнему один из тех этносов, с которым связан целый ряд стереотипов. Несмотря на это, чрезвычайный и полномочный посол Германии Рольф Мафаэль любезно согласился с тем, что немцы - действительно очень пунктуальны и прилежны. Но лично для него родина непременно ассоциируется с выдающимися музыкантами и пешими прогулками на свежем воздухе. Об этом и многом другом посол рассказал интернет-журналу Vласть во время дипломатического завтрака, который в начале этой недели прошёл в ресторане Olivier.

Мафаэль не стал скрывать, что Казахстан «интересен» Германии, в первую очередь, с точки зрения своей стабильности: в отличие, например, от Афганистана Казахстан не угрожает Европе или Германии неконтролируемым потоком беженцев или очагами боевых действий. Во-вторых, Германия ценит республику как важного экономического партнера - она занимает четвертое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в ФРГ. «Немецкие инвестиции в казахстанскую экономику не кажутся внушительными по сравнению, например, с вкладом тех же Нидерландов, США или Китая, однако решающее значение здесь имеет тот факт, что Германия - самый крупный инвестор в ненефтяные секторы промышленности Казахстана», - заметил посол.

В-третьих, страны активно взаимодействуют в образовательной, культурной и языковой сферах. Посол с ностальгией вспомнил о том, что представители старшего поколения казахстанцев, вышедшие из советской системы образования, в большинстве своем владели немецким языком, чего, к сожалению, нельзя сказать о новом поколении. Между тем, Германия предпринимает попытки увеличить число граждан, говорящих на немецком - в том числе через 16 специализированных школ, действующих на территории республики.

Посол честно признался, что решение внедрить трехъязычие в казахстанские школы вызвало у посольства тревогу, поскольку немецкий язык может полностью исчезнуть из программы. Полтора года назад оно начало активно прорабатывать этот вопрос с министерством образования и науки, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер даже поднял эту проблему во время переговоров с Нурсултаном Назарбаевым в июле 2017 года во время своего официального визита в Астану. «Две недели назад представители министерства меня заверили, что будет введено новое положение относительно второго иностранного языка, которому будет уделяться минимум три часа в неделю», - сообщил немецкий посол.

Высшее образование - также в центре внимания немецких дипломатов. В настоящее время в Германии обучается порядка 300 тыс. иностранных студентов, значительная часть которых (в том числе казахстанцы) имеет возможность получать образование на бесплатной основе. Мафаэль объяснил, почему Германия не берет денег со студентов из разных стран мира: во-первых, «чем больше у нас студентов, которые учатся в Германии, а потом возвращаются к себе домой и устраиваются на работу в местные компании, тем больше вероятность, что немецкие продукты, оборудование, технологии будут применяться на местах»; во-вторых, чтобы Германия могла удержаться среди стран с растущим населением, она должна принимать в год 300-400 тыс. человек из-за рубежа; и в-третьих, Германия не сможет оставаться в числе экономических высокотехнологичных стран-гигантов, если не будет привлекать умнейших людей современности. «С точки зрения экономики, если четверо из пяти иностранных студентов уедут к себе на родину или в какие-то другие страны мира, а один останется в Германии - это и будет выгодно для нас», - пояснил посол.

Чтобы сориентировать присутствовавших на завтраке молодых казахстанских стартаперов, посол подробно рассказал о пяти главных экономических приоритетах немецкого правительства. К областям, куда Германия уже сегодня готова вкладывать значительные средства, относятся энергетические технологии, способствующие устойчивому развитию; здравоохранение и продовольственная безопасность; технологии электромобилей и систем интеллектуального управления; технологии по обеспечению безопасности; цифровизация и информационно-телекоммуникационные технологии. Пока же бизнес-сотрудничество с Казахстаном разворачивается в несколько иных областях - строительной промышленности, традиционной энергетике, химической промышленности, машиностроении и сельском хозяйстве. Посол выразил уверенность в том, что именно аграрная отрасль имеет в Казахстане «высокий потенциал для роста», а также не преминул отметить, что в республике работают 12 предпринимателей (немцев по происхождению), которые уже добились значительного успеха, например, директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр.

«У нас в Германии нет конкретной программы по экспорту сельскохозяйственной техники, но для Казахстана было бы, конечно, выгоднее, если бы немецкое оборудование для сельского хозяйства производилось здесь. И у нас уже есть договоренность о создании в Северном Казахстане такого производства», - продолжил посол затронутую тему.

Мафаэль также рассказал, что вблизи Кокшетау работает немецкий аграрный центр, где казахстанских сельскохозяйственных предпринимателей уже обучают работе с новыми технологиями. В конце мая в Астане в Казахском агротехническом университете им. Сейфуллина состоится форум, на котором немецкие и казахстанские специалисты смогут обменяться ценным опытом, подчеркнул посол. Посол неоднократно заметил, что обучение местных предпринимателей - ключевой элемент успешного развития аграрного сектора, и работа в этом направлении выстраивается посольством совместно с Нацпалатой предпринимателей «Атамекен».

Немецкие специалисты, по его словам, могут быть полезны казахстанским не только в вопросах возделывания земли. В Казахстане не первый год работают несколько немецких фондов, чья деятельность сфокусирована на развитии прав человека и гражданского общества. Мафаэль рассказал гостям дипломатического завтрака о возможном открытии в республике филиала просветительско-образовательного Фонда Розы Люксембург в 2018 году. Пока же ожидается это событие, казахстанцы могут наслаждаться другими культурными проектами двух стран - до конца апреля в Государственном музее искусств имени Кастеева будет проходить выставка, посвященная жизни и творчеству братьев Гримм.