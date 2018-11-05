Почему риски ускорения инфляции в Казахстане сохраняются

Согласно данным комитета по статистике министерства национальной экономики, в октябре 2018 года инфляция в Казахстане сложилась на уровне 5,3% в годовом выражении, что является минимальным значением показателя с августа-сентября 2015 года – момента, когда был осуществлен переход на свободное курсообразование тенге и монетарный режим инфляционного таргетирования.

Примечательным является тот факт, что годовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на целых 0,8 п.п., что довольно значимо и ощутимо для данного макроэкономического индикатора. При этом, подобное снижение произошло благодаря низкой месячной инфляции октября 2018 года в 0,4%, которая на эти 0,8 п.п. и меньше месячной инфляции октября 2017 года, равной 1,2%. Другими словами, реализовался так называемый «эффект высокой базы».

Рисунок 1. Годовая инфляция (г/г) в Казахстане, в %

Источник: ЦИПЭ по данным комитета по статистике

В свою очередь месячная инфляция прошедшего октября на первый взгляд кажется «непривычно» низкой для данного периода. Так, «традиционно» в октябре цены на овощи и фрукты начинают расти в связи с сокращением сезонного предложения, топливо дорожает на фоне роста спроса со стороны сельхозпредприятий, одежда и обувь также растут в цене как результат наступления холодного времени года и т.д. В действительности данная «традиция» находит отражение в фактической статистике часто, но не всегда.

За период с 2010 по 2017 годы, как показано на рисунке 2, месячная инфляция в октябре на уровне/ниже 0,4% уже демонстрировалась в 2011 (0,2%), 2013 (0,3%) и 2014 (0,4%) годах, в остальные периоды она была значительно выше. При этом в 2011 и 2013 годах низкая инфляция в октябре была в том числе результатом падения цен на овощи, вероятно вызванного хорошим урожаем тех лет (рисунок 3). Другими словами, происходил положительный шок предложения на рынке овощной продукции. Подобный позитивный шок предложения овощной продукции случился и в октябре текущего года. Вместе с тем, в октябре 2018 года также наблюдался положительный шок предложения и на рынке фруктов, горючего топлива (бензин) и электроэнергии, что отразилось в удешевлении данных товаров и услуг.

Рисунок 2. Октябрьская месячная инфляция (м/м) в Казахстане с 2010 по 2018 гг., в %

Источник: ЦИПЭ по данным комитета по статистике​

Интересно, что тарифы на электроэнергию столь значимо снижаются в октябре впервые за весь анализируемый период с 2010 по 2018 годы. При этом, основной вклад в снижение тарифов на электроэнергию пришелся на Атыраускую и Мангистаускую области, где в октябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем услуги подешевели сразу на 18% и 10% соответственно. Наряду с этим удешевление бензина в октябре, ценообразование которого регулируется министерством энергетики, также происходит впервые за 2010-2018 годы.

Таким образом, произошедшая существенная дезинфляция в Казахстане является следствием реализации «эффекта высокой базы» прошлого года, а также результатом положительных шоков предложения на рынках овощей, фруктов, бензина и электроэнергии. Стоит заметить, что именно цены на эти товары и услуги не учитываются в базовой инфляции – показателе, отражающем изменение средней цены на корзину товаров, стоимость которых больше подвержена не воздействию сезонности и административного регулирования, а влиянию монетарных факторов. При этом, ожидается, что базовая инфляция за октябрь, которая будет опубликована комитетом статистики к 10 ноября, не продемонстрировала соизмеримого с общей инфляцией замедления. Об этом может свидетельствовать текущее удорожание хлебобулочных изделий, мясопродуктов, сахара, одежды, обуви и других непродовольственных товаров (рисунок 3), ставшее следствием как увеличения реальных доходов населения, обесценения номинального курса тенге, так и роста мировых цен на продовольственные товары, в частности, на сахар и зерновые.

Рисунок 3. Декомпозиция октябрьской месячной инфляции (м/м) Казахстана с 2010 по 2018 годы по вкладам основных товаров и услуг, в %

Источник: расчеты ЦИПЭ по данным комитета по статистике

Примечание: октябрь 2015 года не указан в связи большим масштабом колебаний инфляции в тот период, как следствие существенного обесценения номинального курса тенге на фоне перехода к режиму свободного плавания.

Иными словами, наблюдаемое снижение уровня общей инфляции носит немонетарный характер, тогда как в целом давление монетарных факторов на цены еще имеет место в экономике Казахстана. В этой связи есть основания полагать, что риски инфляции в Казахстане и связанная с ними неопределенность сохраняются и требуют повышенного внимания со стороны регулятора.