Как заработать на IPO

В Казахстане накоплен сравнительно небольшой, но практический опыт покупки акций на фондовом рынке, в том числе для обычных граждан – розничных инвесторов. Самый известный пример – размещение несколько лет назад акций двух нацкомпаний. Десятки тысяч казахстанцев стали совладельцами крупнейших предприятий страны и смогли неплохо заработать.

В 2012 году на Казахстанской фондовой бирже было размещено 10% акции компаний «КазТрансОйл», а в 2014-м году – почти 10% акций KEGOC. Эти компании первыми вышли на IPO. Их акции могли купить как профессиональные трейдеры, так и обычные граждане. Тогда государство решило придать дополнительный импульс развитию фондового рынка Казахстана и, соответственно, экономике в целом. Компании же получили деньги для реализации новых проектов и модернизации старых. Казахстанцы же получили возможность заработать на дивидендах или перепродать акции в будущем, когда они выросли в цене.

Спрос на акции этих двух компаний оказался очень высок. Инвесторами стали более 76 тысяч физлиц – притом, что по расчетам правительства до 2022 года акции выводимых на IPO компаний, могли выкупить 160 тысяч человек. То есть, уже первые две компании помогли выполнить половину плана. По информации экспертов, спрос при подписке на акции «КазТрансОйл» превысил предложение в 2,1 раз, а на KEGOC– в 1,3 раза. Всего же по итогам IPO двух компаний было привлечено более 41 млрд тенге, их них 28 млрд пришлись на продажу акций «КазТрансОйл».

Первое место по количеству принятых заявок на акции KEGOC заняла «Казпочта» - её отделения и филиалы приняли 13 152 заявок на 2,665 млрд тенге (28,1% от общей суммы размещения). На втором месте – компания «Фридом Финанс» — 18 787 заявки на 2,4 млрд тенге (25,6% от общей суммы).

Почему спрос оказался так велик? Дело в том, что обе компании занимают ведущие позиции в своих отраслях, у них хорошие показатели работы, спрос на их продукцию и услуги неизменно высок и будет продолжать расти. «КазТрансОйл» - крупнейшая нефтепроводная компания страны. KEGOC распоряжается электроэнергетической системой Казахстана. И пока основой экономики республики является энергетический сектор, спрос на их услуги будет высок. И граждане это понимают. Это показывают и цифры - 79% акций, размещенных компанией «КазТрансОйл» купили как раз обычные граждане. Общая сумма купленных ими ценных бумаг составила 22,1 млрд. тенге. При этом цена акции составляла всего 725 тенге, а несколько месяцев спустя достигла 1600 тенге. Более того, с 2013 по 2018 годы компания выплачивала своим инвесторам от 75 до 160 тенге дивидендов. То есть, владелец одной акции, который её не продавал, заработал за это время 2053 тенге с акции или 19% ежегодно. Сопоставимый процент прибыли не обеспечит ни один банк и даст далеко не каждый бизнес.

Если говорить о компании KEGOC, где цена одной акции составляла 505 тенге, 73% покупателей приобрели бумаги на суммы до 200 тысяч тенге. Правда, здесь не платили ежегодно дивиденды, а лишь периодически, но стоимость акций на сегодня выросла примерно до 1550 тенге. В итоге, с учетом первоначальной цены инвесторы получили 37% годовых за четыре года, что является очень высоким показателем.

Следующее IPO, которое намечено в Казахстане на середину ноября – размещение акций на Лондонской бирже и площадке биржи МФЦА национальной компании «Казатомпром». Учитывая перспективы роста спроса на энергоносители и, в частности, на уран, аналитики прогнозируют хорошие перспективы. Казахстанцы получают новую возможность вложить средства в акции национальной компании и заработать.