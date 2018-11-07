Как стать инвестором

Инвестиции в фондовый рынок давно перестали быть доступны исключительно для выпускников престижных университетов. На покупке акций стали зарабатывать не только профессиональные брокеры, но и обычные люди, которые разобрались самостоятельно или доверили инвестиции профессиональным брокерам.

В октябре в Казахстане подвели итоги первого общереспубликанского конкурса «Биржевая байга», организованного брокерской компанией «Фридом Финанс». Всего в конкурсе приняли участие порядка 2,4 тысячи человек из 25 городов страны. В общей сложности ими было проведено более 50 тысяч сделок на сумму 11 млрд тенге, а продано и куплено было около 6,3 млн ценных бумаг. Победительницей конкурса стала 34-летняя карагандинка, которая совершила 907 сделок, благодаря которым получила доходность в 234%! При этом она не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и начинала свой инвестиционный путь всего с 20 тысяч тенге. В числе людей, которых отметили организаторы конкурса, оказалась и 89-летняя жительница Актау, которая показала достаточно неплохие результаты.

Конкурс, проведенный «Фридом Финанс» показывает: зарабатывать на фондовом рынке может каждый. Для этого необходимо желание, умение считать в пределах знаний средней школы (то есть, совсем не обязательно иметь высшее экономическое образование), и быть готовым обдумывать решения. Ведь понятно, что инвестиции, да и любой бизнес – это всегда риск. Но на этом рынке – на бирже - заработать может каждый, начиная со студента и заканчивая пенсионером И пока у нас это вызывает удивление и недоверие, на Западе уже десятки лет это является обычной практикой. Сейчас среди розничных инвесторов появляется все больше и больше казахстанцев. Ведь инвесторам нужна прибыль, а компаниям - средства для развития, и тут интересы простых людей и больших компаний сходятся.

Как же стать инвестором? Ведь, как известно, напрямую купить акции компаний человек не сможет. Фондовый рынок жестко регламентирован, государство следит за соблюдением законности. Для работы на нем нужна брокерская лицензия. Стоит она дорого, поэтому обычные люди могут инвестировать через брокерские компании.

Например, заключение договора и открытие счета в компании-лидере на фондовой бирже «Фридом Финанс», будет бесплатным. После этого компания также бесплатно откроет на ваше имя счет в Центральном Депозитарии, где и будут учитываться принадлежащие человеку ценные бумаги. Соответственно, покупка бумаг через брокеров будет вашей собственностью. Далее все уже зависит от суммы вложений и вида приобретаемых бумаг.

Так, если вложить в акции «Казатоммрома» 100 тысяч тенге, необходимо будет единовременно заплатить банковскую комиссию (начиная от 500 тенге), еще 0,2% или 200 тенге снимет брокер по тарифу PREMIUM (и потом такой же процент за каждую сделку), и еще 0,003% от стоимости акции попросит заплатить Центральный Депозитарий за каждый месяц работы. То есть, например, за три месяца – 9 тенге. Итого, помимо вложенных 100 тысяч тенге, общие расходы на все услуги за три месяца (если вы не перепродаете акции в это время) составят 0,7% от суммы или 709 тенге – это дешевле, чем чашка кофе в столичной кофейне.

Что же нужно для того, чтобы стать клиентом «Фридом Финанс»? Для этого необходимо только удостоверение личности. После заключения договора клиент кладет деньги на свой расчетный счет через любой банк и дальше остается только дать приказ брокеру купить или продать акции. Причем, это можно сделать по телефону, электронной почте или через платформу TRADERNET. Стоит отметить, что за вами будет закреплен персональный брокер, который проконсультирует, даст совет, предоставит отчет о сделках или обеспечит вывод заработанных вами средств с торгового счета.

В фильмах жизнь инвесторов представляют, как калейдоскоп приключений. В жизни все, конечно, гораздо прозаичнее. Но, хотя инвестиции на фондовом рынке опираются на продуманные технологии, современные IT-системы, строгое законодательство и ваш личный здравый смысл, попробовав, вы убедитесь, что с инвестициями на фондовом рынке ваши доходы могут вырасти, а жизнь стать чуточку интереснее.