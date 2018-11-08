Казатомпром откроет серию размещений на бирже МФЦА

Предстоящее IPO национальной компании «Казатомпром», которое состоится в середине ноября, станет первым размещением на бирже Международного финансового центра Астаны. В самом центре ожидают, что серия IPO нацкомпаний позволит казахстанскому фондовому рынку вступить в новый этап развития.

Современная экономика немыслима без развитого фондового рынка. Все страны - лидеры экономического развития отличаются развитыми фондовыми рынками. Казахстан давно работает в этом направлении: по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), общий объем торгов на рынке ценных бумаг за первые 6 месяцев текущего года составил 421 млрд. тенге.

Капитализация фондового рынка страны составляет около 28,6% от ВВП, тогда как в Испании эта цифра достигает 67%, а в Китае – 71%. Именно поэтому для привлечения инвесторов и поддержки фондового рынка был создан Международный финансовый центр Астаны (МФЦА) и новая биржа - Astana International Exchange (AIX).

Почему рынок и власти делают ставку именно на МФЦА? Дело в том, что регистрироваться на ней смогут как отечественные, так и иностранные участники, что дает возможность обеспечить ликвидность и инвестиции в экономику на своей же торговой платформе. Стратегическими партнерами биржи МФЦА являются глобальные лидеры биржевой индустрии – Шанхайская фондовая биржа и биржевая группа Nasdaq. Кроме того – в планах - подключить биржу МФЦА к терминалам Bloomberg, клиентами которого являются около 2500 брокеров.

Очень важен и тот факт, что астанинская биржа будет работать по системе самого авторитетного правового института в мире – английскому праву. Председателем международного суда МФЦА стал лорд Вульф – бывший верховный судья судов Англии и Уэльса, также возглавлявший суды Катарского международного финансового центра, правового комитата по финансовому рынку Банка Англии. Совместно с ним на этой площадке будут работать еще восемь британских юристов и судей, которые известны далеко за пределами Англии. В совокупности, все это должно обеспечить защиту интересов инвесторов и даст правовую надежность, необходимую для вложений в новые для инвесторов рынки.

Первым таким вложением могут быть акции уранового гиганта - IPO на площадке МФЦА проводит «Казатомпром». Рынок урана достаточно стабилен, спрос на него неизменен и в перспективе будет только расти, - поэтому среди инвесторов уже наблюдается большой интерес. Ведь компания не только работает с хорошей прибылью, но и благодаря своему влиянию может определять мировые уровни цен: казахстанский производитель добывает 20% мирового урана, о чем Vласть писала ранее.

Вслед за атомной компанией на IPO в Астане должны выйти другие участники рынка: Air Astana, «Казахтелеком», «Казмунайгаз», «Самрук-Энерго», «Казпочта», «Тау-Кен Самрук» и Qazaq Air.

В общей сложности, по планам управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, благодаря работе финцентра в ближайшие пять лет в страну будет привлечено от 3 до 5 млрд. долларов, а в течение 10 лет – до 40 млрд.