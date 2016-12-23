Сколько стоит ремонт в квартире?

Запланированный ремонт в своей квартире – это всегда приятные хлопоты: обновленная обстановка, продуманная вами и сделанная специально под вас. То, как будет выглядеть ваша квартира во многом зависит от бюджета. V ласть совместтно с НУХ «Байтерек» подсчитала примерную стоимость ремонта в двухкомнатной квартире, площадью 67 квадратных метров. Примерно такую вы можете получить по госпрограмме.

Квартиры по госпрограмме сдаются в чистовом виде. Это значит, что там будет установлена сантехника, розетки, дверные проемы, напольное покрытие. Такие квартиры вполне пригодны для того, чтобы сразу переехать в них, обставив мебелью. В этой инфографике мы будет отталкиваться именно от таких – готовых к интерьерным решения.

Прежде, чем приступать к ремонту, нужно иметь представление о том, что вы хотите получить в итоге: определиться с цветовой гаммой, убедиться в том, что выбранные цвета будут гармонично сочетаться в одной квартире или хотя бы комнате. Если вы не уверены в собственных талантах, можно привлечь к разработке интерьера дизайнера, который поможет вам определиться не только с цветом, но и со стилем вашего дома, а также предостережет вас от возможных ошибок. Его услуги, разумеется, увеличат стоимость ремонта. Но, как показывает практика, обойтись без профессионала и сделать все самостоятельно возможно. В таком случае вооружитесь тематическими журналами, энтузиазмом и желанием создать уникальную атмосферу вашей квартиры.

После того, как вы определились с тем, как будет выглядеть ваша квартира после ремонта, обследуйте внутренние проводку, коммуникации и трубы. Возможно, вы решите заменить и их тоже, изменить уровень освещения, создать несколько дополнительных розеток или включателей в вашей спальне. Осмотрите сантехнику, чтобы убедиться в ее надежности. Устраивают ли вас стеклопакеты и дверные проемы? Впишутся ли они в запланированный вами интерьер? После того, как вы ответите на эти вопросы, можно приступать к составлению сметы.

Экономить на ремонте не рекомендуют, тем более экономить на замене проводки и трубопровода. Главный принцип – сделать качественно и надолго, так как, если после окончания ремонта выявятся ошибки, их исправление потребует больших энергозатрат и жертв в виде повторного вскрытия стен.

Закупая материалы, учитывайте возможный дополнительный расход, поэтому лучше покупать их с небольшим запасом – в 10%.

Если вы решили заменить двери, дверные проемы и окна, то работы начинаются именно с них. Затем – стены и потолок. Среди всевозможных вариантов отделки стен, обои – вне времени. При выборе обоев стоит отдать предпочтение качественным дышащим экземплярам.

В качестве напольного покрытия можно использовать доступный и популярный ламинат – сейчас на рынке представлены все возможные его варианты. В среднем, на строительных рынках и магазинах стоимость 1 квадратного метра ламината начинается от 2 тысяч тенге.

Что касается покрытия стен и полов в ванной комнате, то это традиционно кафель. Главное в укладывании керамической плитки – не ошибиться с площадью. Учесть расход плитки поможет простое вычисление – покрываемую кафелем площадь делите на площадь одной плитки, которую вы планируете купить. Полученное число округляете до большего значения.

От профессионализма ремонтной бригады также зависит многое, поэтому, затевая ремонт, доверьтесь проверенным специалистам, а не самым дешевым.

Приблизительная стоимость ремонта квартиры площадью 67 кв.м.​

Инфографика дизайн-студии Вкус