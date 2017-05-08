Яблони Каракемера

В минувшую субботу в 75 километрах от Алматы, в селе Каракемер, прошла презентация кооператива «Каракемер Алмасы». Его создатели - семьи Шукеновых и Рысдаулетовых устанавливают новую традицию - в конце апреля и начале мая отмечать праздник цветения яблони.

Яблоневые сады Каракемера уже известны многим алматинцам. Год назад родные и друзья Батырхана Шукенова посадили тысячу яблоневых деревьев там, где он не успел построить дом. А несколько лет назад сам певец, поддавшись на уговоры друга, композитора Куата Шильдебаева, купил землю в ауле Каракемер. Музыканты посадили здесь яблоневые деревья. Сегодня именно этот сад уже приносит свои плоды, и именно там собрались желающие отметить праздник цветения яблони.

Инициаторами праздника стали члены кооператива «Каракемер Алмасы» и Social Farm Agropark. Рано утром всех гостей собрали в городе у кафе Aurora, откуда они отправились в село Каракемер. Собравшимся устроили прогулку по всем садам, в одном из них Social Farm установили свой стартап-проект - метеостанцию AgroShield. Стартап должен помочь фермерам предупреждать болезни яблони и появление вредителей.

Как рассказал Олжас Манель, автор метеостанции, на ней установлено несколько полевых датчиков, которые измеряют температуру и влажность воздуха, влажность поверхности листвы, влажность почвы и высоту (альтиметр).

«Они измеряют данные окружающей среды, и передают их по интернету на сервер, где происходит обработка, - говорит Олжас Манель. - Из этих данных с помощью сложных алгоритмов производятся прогнозы. Как это все работает - чтобы определенный вредитель появился и летал на поле, должна появиться определенная температура и определенная влажность. Наша метеостанция анализирует данные и когда эти параметры начинают набираться, она дает сигнализацию, что фермеру пора делать обработки. Для каждого вредителя есть свои параметры, и метеостанция может четко это определять, в отличие от человека. По этим параметрам она сообщает, какой вредитель и когда он появится. Таким образом, фермер будет вооружен и сможет начать обработки».

Данные с метеостанции передаются на приемную станцию, которая может находиться на расстоянии полтора километра от самой метеостанции. С приемной станции данные дальше попадают в интернет, где за ними можно следить. Кроме того, фермер может получать смс уведомления о сигнализации определённого вида болезни, вредителя.

По словам автора метеостанции, идея появилась, когда партнер Олжаса, занимающийся обслуживанием садов, посетовал на постоянную атаку вредителей.

«Я в тот момент занимался технологией интернет-вещей Symantec 3.0, которая сейчас очень популярна. Это передача различных параметров, телеметрии на расстоянии, чтобы каждый датчик без участия компьютера сам на расстоянии мог передавать данные. Мы решили соединить проблему прогнозирования вредителей с этой идеей, и так появилась концепция метеостанции, - рассказал Манель. - При разработке моделей прогнозирования болезней растений и вредителей участвовал институт защиты растений. Также институт помогает дальше с сервисом, подсказывает, как защищать растения от конкретного вредителя или как снизить риск заболевания».

Участник кооператива «Каракемер Алмасы» Арсен Рысдаулетов рассказал, что вместе с товарищами они придумали праздник цветения яблони.

«Хочется, чтобы каждый год в это время - конец апреля - начало мая - в нашей стране отмечали праздник цветения яблони, чтобы это стало доброй традицией. Когда фермеры, их близкие и друзья собирались в своих яблоневых садах. Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы будем поддерживать, развивать агро-туризм. В-третьих, это свежий воздух, красивое живописное место, где можно провести вместе время, - говорит Арсен. - Наши друзья из Social Farm привезли один из своих стартап проектов – метеостанция, которая позволяет замерять уровень воды в почве, предсказывать, предугадывать болезни у деревьев и какие именно вредители могут появиться в данный период времени. Они предоставили нам ее абсолютно бесплатно, обслуживание тоже первое время будет бесплатным».

Как рассказал Арсен Рысдаулетов, в кооператив входят сейчас 7 членов, у них 17 гектаров яблонь. Из 7 садов плодоносят сейчас 2 сада, остальные были высажены в последнее 2-3 года.

«В кооператив входят семья Шукеновых, Рысдаулетовых и еще один товарищ из Алматы. Мы хотим ежегодно проводить праздник, чтобы это стало традицией. Весной в мае на цветение яблок собираться. Также мы собираемся на сбор яблок. Обычно первый день мы хорошенько отмечаем и слабо собираем яблоки, потом 2-3 хорошенько собираем», - смеется Арсен.

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