LG Electronics и будущее промышленного кондиционирования

Продолжение популярной системы коммерческого кондиционирования MULTI V предоставляет высокие показатели энергоэффективности с обеспечением максимального комфорта для прямых пользователей систем. В MULTI V 5 находят применение инновационные решения, которые ранее не были использованы.

Основными особенностями служат: система Dual Sensing Control, новые инверторные компрессоры, антикоррозийное покрытие, функция непрерывного нагрева и улучшенная производительность наружного блока.

Влажность и температура внутри и снаружи

Dual Sensing Control – это одновременный контроль температуры и влажности. Обновленные инверторные компрессоры достигают нового горизонта холодопроизводительности – до 72, кВт.

Возможность контроля двух параметров воздуха внутри и снаружи помещения помогает регулировать внутренние климатические условия для всех посетителей более эффективно. В отличие от существующих систем, MULTI V 5 отслеживает не только температуру, но и уровень относительной влажности внутри и вне помещения.

Пятое поколение инверторного компрессора

Инверторный компрессор в MULTI V 5 стал надежнее и долговечнее. Расширенный диапазон частот 10 Гц – 165 Гц достигает необходимых параметров в кондиционируемом помещении гораздо быстрее и имеет улучшенную эффективность при частичных нагрузках.

Функция «Умного контроля масла» имеет сенсор, который отслеживает количество смазывающего вещества во время работы, что предоставляет большой спектр возможностей для управления мультизональной системой. Сами же подшипники компрессора изготовлены из материала, используемого для создания авиадвигателей – это позволяет MULTI V 5 работать длительное время без добавления смазывающего вещества.

Больше производительности

Новая конструкция вентилятора с 4-х сторонним теплообменником и уже упомянутым инверторным компрессором, позволяет расширять линейку одиночных модулей до (72,8 кВт). Улучшенная производительность вместе с большей долговечностью даёт большие возможности для проектирования системы кондиционирования.

Более того, теплообменник наружного блока MULTI V 5 покрыт антикоррозийным покрытием с двойной защитой. Промышленные загрязнения, пыль, соль или песок не будут мешать нормальному функционированию системы. Меньшие затраты на техническое обслуживание и, опять же, более длительный срок использования.

Более подробную информацию о MULTI V 5 можно найти здесь.