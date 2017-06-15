Двери в мир гастрономического счастья в новом Side by Side P-Veyron от LG Electronics

Новая версия сочетает вместимость объемом в 626 л , экономна в расходе электроэнергии, имеет эффективный контроль мощности охлаждения и разморозки.

Side by Side

Холодильник оснащён двумя дверьми. Внутри LED-освещение, которое дает на 47% больше света и одновременно выделяет меньше тепла, чем лампы накаливания.

10 гарантированных лет качества

Меньшее количество шума, минимальное энергопотребление и улучшенный контроль мощности охлаждения достигается благодаря линейному инверторному компрессору последнего поколения, который работает на изменении обратной тяги на поршневую. Благодаря новому принципу работы снижается уровень износа. LG предоставляет 10 лет гарантии на компрессор.

Увеличенная долговечность каждого продукта

Технология Total No Frost за счёт сбалансированных направленных потоков воздуха позволяет не заниматься разморозкой морозильной камеры и увеличивает продолжительность сохранения продуктов свежими в холодильной камере.

Оптимальный уровень влажности

Крышка Moist Balance Crisper с ячеистой структурой для многопоточного охлаждения предотвращает попадание капель на продукты, создавая оптимальный уровень влажности. Новый холодильник GC-B247SMUV наглядно демонстрирует, как компания LG продолжает использовать удачные наработки, внедряя их на новые линии продуктов с другим дизайном.