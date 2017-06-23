Ведущее издание для потребителей признало OLED И SUPER UHD телевизоры LG лучшими на рынке

Компания LG является единственным производителем, предлагающим целый ряд моделей OLED-телевизоров, включая потрясающе тонкие серии B7 и C7, телевизоры E7 и G7 с дизайном «Изображение на стекле», а также SIGNATURE OLED TV W с уникальным дизайном «Изображение на стене».

«LG впервые разработала технологию OLED-телевизоров, и с момента ее создания компания продолжает инвестировать в дальнейшее развитие на благо всех потребителей», — заявил Брайан Квон, президент LG Electronics Home Entertainment Company. — Главные телевизионные обозреватели в который раз называют технологию OLED лучшей из существующих телевизионных технологий, и мы являемся единственным производителем, предлагающим разнообразные размеры и модели OLED-телевизоров. Сейчас как раз самое время, чтобы оценить лучшую телевизионную технологию на рынке».

Телевизоры LG OLED получили лучшие оценки качества изображения, угла обзора и универсальности. Компания LG первой стала использовать OLED-пиксели для экранов телевизоров и по-прежнему остается единственным производителем, предлагающим широкий выбор OLED-телевизоров.

В отличие от ЖК-дисплеев, технология OLED создает свой собственный свет, т.е. позволяет контролировать каждый пиксель, включать или полностью выключать его, что позволяет достичь идеального черного цвета и практически полностью исключить дефекты подсветки. Телевизоры LG OLED с возможностью передачи более миллиарда цветовых оттенков позволяют насладиться исключительным качеством изображения.

В рейтинге лучших телевизоров также представлены LG SUPER UHD с технологией отображения Nano Cell™, обеспечивающей самое лучшее в истории LG качество изображения на ЖК. Разработка обеспечивает невероятно точную цветопередачу даже при широких углах обзора.

OLED и LG SUPER UHD телевизоры LG способны передавать HDR10, Dolby Vision и стандарт HLG HDR, предлагая зрителям доступ к огромной библиотеке HDR-контента. Все телевизоры LG 2017 года выпуска оснащены отмеченной наградами и интуитивно понятной платформой webOS 3.5 Smart TV.

Более подробную информацию о телевизионных новинках LG можно найти на сайте http://www.lg.com/kz