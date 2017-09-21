Гид по выходным: выставка Тимура Сулейменова, японский дизайн и новый Kingsman

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает сходить на выставку Тимура Сулейменова, современного японского дизайна, лоскутного шитья, в театр ART иШОК, театр им. Лермонтова и в кино – на фильмы Такеши Китано и премьеру « Kingsman : Золотое кольцо».

Тимур Сулейменов – архитектор и дизайнер, но помимо зодчества он всегда занимался живописью и графикой. Выставка Сулейменова-художника открылась в Алматы, в музее искусств имени Кастеева 20 сентября и проработает до 4 октября. Она называется «С любовью и с радостью», и на ней представлены 50 работ Сулейменова.

В Астане до 3 октября будет работать передвижная выставка «Современный японский дизайн – 100». На мероприятии, организованном посольством Японии и столичным Нацмузеем, в основном покажут предметы японского быта и интерьера; но, как известно, японцы умудрились эстетизировать даже войну и суицид, поэтому, вероятно, японский стул – это нечто большее, чем просто стул. На выставке покажут около ста экспонатов – предметов японского дизайна. Место – Национальный музей РК.

С 22 по 24 сентября в Dostyk Plaza Illusion – фестиваль лоскутного шитья «Восточный базар». Его основное мероприятие – это выставка текстильных панно «ORIENT». Она включает в себя около 60 работ мастеров из Казахстана, Чехии, Польши, Германии, Великобритании и Словакии. Кроме того, на фестивале можно будет посмотреть работы детей и подростков. Также организаторы – Ассоциация мастеров лоскутного шитья Казахстана – обещают бесплатные мастер-классы.

В ближайшее воскресенье, 24 сентября, в столичной Astana Opera состоится концерт «Осенняя элегия». Инструментальные элегии, вдохновленные романсами, стали довольно уникальным явлением мировой культуры. На концерте исполнят музыку Чайковского, Рахманинова и Жюля Массне. Исполнители: Талгат Мусабаев (баритон, не сенатор-космонавт), Макпал Бекмухамбетова (скрипка), Раущан Бескембирова (фортепиано), Аскар Муканов (виолончель).

Довольно занимательный эксперимент в ближайшую субботу, 23 сентября, предпримут в стенах ARTиШОКа (Алматы, Кунаева 49/69): группа SoulNote и певец Женис Нургали исполнят песни казахстанско-советской эстрады – группы «Дос-Мукасан», Рената Гайсина – в жанрах соул и фьюжн. Начало в 19.00.

Кроме того, в том же ARTиШОКе открывается театральный сезон: в воскресенье там состоится импровизация «Прыжок в неизвестность». Спектакль ставится при участии самих зрителей: они рассказывают интересные истории, актеры их играют.

В субботу, 23 сентября, в театре им. Лермонтова покажут спектакль по пьесе Джефа Барона «Визиты к мистеру Грину». Это история о 86-летнем мистере Грине – нелюдимом мизантропе, потерявшем жену – и парне, который, едва не сбив старика, начинает помогать ему по хозяйству. Мистера Грина играет народный артист Казахстана Юрий Померанцев, Росса Гарднера, его помощника, - Антон Митнёв.

Из кинопремьер недели, конечно, в первую очередь следует отметить фильм Мэтью Вона «Kingsman: Золотое кольцо». В продолжение первой части Эггси (Тэрон Эджертон), Рокси (Софи Куксон) и Мерлин (Марк Стронг) отправляются в США, к своим коллегам из Statesman, после того, как злодейка Поппи (Джулианна Мур) уничтожает их штаб-квартиру в Англии.

Другая премьера, пожалуй, будет особенно интересна поклонникам слэшеров и серии фильмов «Техасская резня бензопилой». Речь о новой части франшизы – «Техасская резная бензопилой: Кожаное лицо» Александра Бустильо и Жюльена Мори. Особенная привлекательность фильма заключается в том, что он расскажет предысторию Кожаного лица, главного злодея.

Помимо премьер киноманы в ближайший уикенд смогут насладиться японской классикой, двумя шедеврами Такеши Китано: 23 сентября в кинотеатре «Цезарь» (Алматы) покажут «Кикуджиро» (трагикомедию о дружбе полу-афериста и маленького мальчика), а 24-го, там же, состоится показ «Затойчи» (культовой самурайского драмы).

В материале использованы фотографии с сайтов sxodim.com, Казинформ, astanaopera.kz, tl.kz, youtube, onlain-full-hd.com, КиноКопилка и Жанары Каримовой.