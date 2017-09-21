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Гид по выходным: выставка Тимура Сулейменова, японский дизайн и новый Kingsman
ФОТО САБИНЫ КУАНГАЛИЕВОЙ

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает сходить на выставку Тимура Сулейменова, современного японского дизайна, лоскутного шитья, в театр ARTиШОК, театр им. Лермонтова и в кино – на фильмы Такеши Китано и премьеру «Kingsman: Золотое кольцо».

Тимур Сулейменов – архитектор и дизайнер, но помимо зодчества он всегда занимался живописью и графикой. Выставка Сулейменова-художника открылась в Алматы, в музее искусств имени Кастеева 20 сентября и проработает до 4 октября. Она называется «С любовью и с радостью», и на ней представлены 50 работ Сулейменова.

В Астане до 3 октября будет работать передвижная выставка «Современный японский дизайн – 100». На мероприятии, организованном посольством Японии и столичным Нацмузеем, в основном покажут предметы японского быта и интерьера; но, как известно, японцы умудрились эстетизировать даже войну и суицид, поэтому, вероятно, японский стул – это нечто большее, чем просто стул. На выставке покажут около ста экспонатов – предметов японского дизайна. Место – Национальный музей РК.

С 22 по 24 сентября в Dostyk Plaza Illusion – фестиваль лоскутного шитья «Восточный базар». Его основное мероприятие – это выставка текстильных панно «ORIENT». Она включает в себя около 60 работ мастеров из Казахстана, Чехии, Польши, Германии, Великобритании и Словакии. Кроме того, на фестивале можно будет посмотреть работы детей и подростков. Также организаторы – Ассоциация мастеров лоскутного шитья Казахстана – обещают бесплатные мастер-классы.

В ближайшее воскресенье, 24 сентября, в столичной Astana Opera состоится концерт «Осенняя элегия». Инструментальные элегии, вдохновленные романсами, стали довольно уникальным явлением мировой культуры. На концерте исполнят музыку Чайковского, Рахманинова и Жюля Массне. Исполнители: Талгат Мусабаев (баритон, не сенатор-космонавт), Макпал Бекмухамбетова (скрипка), Раущан Бескембирова (фортепиано), Аскар Муканов (виолончель).

Довольно занимательный эксперимент в ближайшую субботу, 23 сентября, предпримут в стенах ARTиШОКа (Алматы, Кунаева 49/69): группа SoulNote и певец Женис Нургали исполнят песни казахстанско-советской эстрады – группы «Дос-Мукасан», Рената Гайсина – в жанрах соул и фьюжн. Начало в 19.00.

Кроме того, в том же ARTиШОКе открывается театральный сезон: в воскресенье там состоится импровизация «Прыжок в неизвестность». Спектакль ставится при участии самих зрителей: они рассказывают интересные истории, актеры их играют.

В субботу, 23 сентября, в театре им. Лермонтова покажут спектакль по пьесе Джефа Барона «Визиты к мистеру Грину». Это история о 86-летнем мистере Грине – нелюдимом мизантропе, потерявшем жену – и парне, который, едва не сбив старика, начинает помогать ему по хозяйству. Мистера Грина играет народный артист Казахстана Юрий Померанцев, Росса Гарднера, его помощника, - Антон Митнёв.

Из кинопремьер недели, конечно, в первую очередь следует отметить фильм Мэтью Вона «Kingsman: Золотое кольцо». В продолжение первой части Эггси (Тэрон Эджертон), Рокси (Софи Куксон) и Мерлин (Марк Стронг) отправляются в США, к своим коллегам из Statesman, после того, как злодейка Поппи (Джулианна Мур) уничтожает их штаб-квартиру в Англии.

Другая премьера, пожалуй, будет особенно интересна поклонникам слэшеров и серии фильмов «Техасская резня бензопилой». Речь о новой части франшизы – «Техасская резная бензопилой: Кожаное лицо» Александра Бустильо и Жюльена Мори. Особенная привлекательность фильма заключается в том, что он расскажет предысторию Кожаного лица, главного злодея.

Помимо премьер киноманы в ближайший уикенд смогут насладиться японской классикой, двумя шедеврами Такеши Китано: 23 сентября в кинотеатре «Цезарь» (Алматы) покажут «Кикуджиро» (трагикомедию о дружбе полу-афериста и маленького мальчика), а 24-го, там же, состоится показ «Затойчи» (культовой самурайского драмы).

В материале использованы фотографии с сайтов sxodim.com, Казинформ, astanaopera.kz, tl.kz, youtube, onlain-full-hd.com, КиноКопилка и Жанары Каримовой.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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Гид по выходным: выставка Тимура Сулейменова, японский дизайн и новый Kingsman