LG Electronics представила на выставке IFA 2018 аудиосистему с искусственным интеллектом

LG Electronics представила на IFA 2018 расширенную линейку аудиоустройств X-BOOM, в которую вошли портативные Bluetooth-колонки X-BOOM Go и аудиосистемы XBOOM с искусственным интеллектом ThinQ, а также линейку игровых мониторов LG UltraGear™.

Премиальная интеллектуальная аудиосистема LG XBOOM AI ThinQ была отмечена Ассоциацией EISA. Жюри EISA выбрало ее «Динамиком с искусственным интеллектом 2018-2019». Техническое сотрудничество с компанией Meridian, британским первопроходцем в аудио высокого разрешения, создает условия для высокой производительности колонки LG XBOOM с искусственным интеллектом ThinQ. Аудио высокого разрешения LG XBOOM AI ThinQ совместимо с файлами высокого качества без сжатия, что позволяет воспроизводить звук так, как он был оригинально записан в студии.

Само название X-BOOM всегда ассоциировалось с мощностью звука в праздничной атмосфере, что помогло бренду завоевать 35% мирового рынка в категориях мини-систем и аудиосистем «всё в одном». В свою 60-ю годовщину LG активно развивает стратегию в области аудиоустройств, фокусируясь на качестве звука, а также на инвестировании в исследования и разработки. Одним из примеров стратегии стало партнёрство с Meridian Audio, чья технология внедрена в продукты линейки LG X-BOOM. С включением в линейку X-BOOM Go (модели PK3/PK5/PK7) еще больше любителей музыки смогут оценить мастерство LG в создании аудиоаппаратуры. X-BOOM Go — это первые беспроводные колонки с поддержкой aptX™ HD от Qualcomm для великолепного потокового 24бит/576кбит/с аудио высокого разрешения без потерь, которые удовлетворят требованиям аудиофилов, не терпящих искажение звука при передаче по Bluetooth. Модели X-BOOM Go имеют функцию цветной подсветки и оборудованы ручками Grab-N-Go и X-grip для максимальной портативности и стабильности. Продолжительное время работы от батареи и устойчивость к воздействию окружающей среды (например, воды) делают колонки отличным решением для использования вне помещений.

Презентацией на IFA 2018 новых UltraGear™ мониторов LG Electronics демонстрирует приверженность игровым технологиям. Флагман линейки UltraGear модель 34GK950G может гордиться самыми мощными характеристиками, включая беспрецедентное качество изображения благодаря дисплею с технологией Nano IPS, которая покрывает 98% цветового пространства DCI-P3. Этот же дисплей точно воссоздает более 135% цветового спектра по стандарту sRGB. Благодаря встроенной технологии обработки графики NVIDIA G-SyncTM монитор UltraGear 34GK950G предлагает плавность движений без разрывов и запинок. Широкое соотношение сторон позволяет разглядеть детали сбоку, которые обычно могут быть упущены, а ультратонкие рамки позволяют соединять несколько мониторов для еще более вовлекающего опыта. Также геймеры могут создавать собственную атмосферу за счет функции кругового освещения Sphere Lighting с 6 цветовыми настройками для дополнения любой игры или фильма.