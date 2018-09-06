Что такое safer space и зачем это вообще нужно

Об этом не принято говорить с трибун, но дискриминация в Казахстане существует. С ней так или иначе сталкиваются женщины; представители этнических групп, ЛГБТИК-сообщества; люди с особыми потребностями и разным социальным статусом. Гражданские активисты и представители искусства пытаются внести позитивные изменения в сложившуюся ситуацию, создавая территории, свободные от стигмы, унижения, насилия и агрессии.

Safer space – это концепция, согласно которой то или иное общественное пространство провозглашает территорию без лесбофобии, гомофобии, трансфобии, ксенофобии и других агрессивных проявлений нетерпимости, вне зависимости от того, как они проявляются. Идея таких мест заключается в том, чтобы создавать дружественную и комфортную среду для всех маргинализированных групп общества. Иногда встречается использование словосочетания safe space, что не совсем верно, поскольку чувство безопасности – дело индивидуальное.

Безопасные и открытые мероприятия в Алматы создает промо-команда ZVUK, которая проводит в городе техно-вечеринки:

— Для нас очень важно создать атмосферу safer space для всех, кто к нам приходит. В Алматы таких мест совсем мало, а людей, которые могут отнести себя к маргинализированным сообществам, все больше. Все больше и страха быть непринятым. У нас до сих пор негативно реагируют на отличия от пресловутой нормы, и это сильнее разделяет нас: как общество, как город, как страну, поэтому нам нужны safer spaces. Чтобы те, кто нуждается в этом, чувствовали себя принятыми, чувствовали себя полноценной и полноправной частью социума, потому что они на самом деле являются частью казахстанского общества. Нам хочется, чтобы люди видели отличных от себя людей и понимали, что у нас, таких разных, есть много общего – мы все любим потанцевать под хорошую музыку, выпить вкусный коктейль, поболтать с барменом. А те точки, в которых мы расходимся, не такие уж и страшные. Наш посыл – мы не принимаем ненависть в любых ее проявлениях. Всему остальному двери открыты всегда, – рассказала участница группы Гера Рымбала.

В эту пятницу ZVUK устраивает вечеринку, на которой помимо алматинских диджеев выступит известный немцкий электронный музыкант Don't DJ, который соединяет в своей музыке ритмы восточного трайбла и звуки природы. Команда надеется, что политика safer space станет популярнее в Алматы, а значит, большее количество людей сможет проводить досуг, не беспокоясь об угрозе столкновения с агрессивной средой.

Считается, что эта концепция появилась в ЛГБТИК-сообществе Лос-Анджелеса в середине 60-ых годов для обозначения дружественных и инклюзивных баров, куда могли прийти лесбиянки и геи. Сам термин safe space или его более корректная версия safer space появилась среди женщин. Он, в первую очередь, обозначал безопасную дистанцию от патриархата и его диктата; территорию, где женщины разделяли общие ценности и необходимость борьбы за свои права. Те, кто был против, оставались «снаружи».

Со временем концепция safer space стала ассоциироваться с учебными заведениями, в которых преподаватели и учителя хотели поддержать студентов. Впрочем , концепция дружественной территории, свободной от травли и оскорблений, вышла далеко за пределы баров Лос-Анджелеса и университетских кампусов. Сейчас политика safer space распространяется в андеграундной среде. Соосновательница коллектива диджеек из Лондона SIREN – Сибил Джиллеспи вместе с коллегами работает над созданием безопасной атмосферы на проводимых ими мероприятий. На вечеринках, куда приходит много людей, риск конфликтных ситуаций и насилия резко возрастает:

— Когда мы начали проводить вечеринки в начале 2016 года, концепция безопасных мест стала становиться обычной практикой в квир-сообществе и на андеграундных вечеринках. К тому моменту многие женщины, небинарные люди и те, кто идентифирует себя женщинами, были сыты по горло тем, что они всякий раз сталкивались с харассментом на вечеринках. Это считалось нормой. Концепция была порождена необходимостью безопасных мест, поскольку танцполы были небезопасны. Главная цель политики безопасных мест в том, чтобы дать женщинам и небинарным людям быть уверенными в том, что они будут чувствовать безопасность и комфорт. Конечно, невозможно сказать, что какое-то место будет безопасным для всех и каждого, поскольку опыт у каждого свой. Эта концепция скорее об ответственности организаторов за времяпровождение людей. Мы рядом, мы готовы выслушать обо всем, что происходит на нашей территории. Это касается всего: сообщений о харассменте или поведении, которое приносит дискомфорт. Например, гетеросексуальным цисгендерным мужчинам лучше заранее узнать о нас и особенностях наших вечеринок, а во-вторых, прийти с женщиной, небинарными или квир-друзьями, чтобы их пропустили.

Сибил отмечает, что это требует полной включенности. Нужно не только реагировать во время вечеринки, но и готовиться заранее: искать охранников, беседовать с владельцами помещений, чтобы быть уверенными в том, что они разделяют ваши взгляды на безопасность всех посетителей:

— Важно иметь партнеров, которым вы можете доверять. Например, в Лондоне службы охраны часто занимали сторону агрессоров и тех, кто домогался женщин. Вместе с тем, заявления женщин и небинарных людей не воспринимались всерьез.

Вы используете какие-то знаки, которыми обозначаете, что ваша вечеринка поддерживает концепцию safer spaces?

— Да, у нас есть своя политика безопасности, которую мы распечатываем на постерах. Мы вешаем их везде: на стенах, на дверях на входе и в уборные, чтобы все участники были осведомлены – мы серьезно относимся к безопасности наших гостей, что харассмент и дискриминация в этом месте неприемлемы. Благодаря работе активистов, которые проводили кампании против харассмента, во многих лондонских клубах появилась политика safer space. Конечно, важно помнить, что просто наклейки с надписью «safe» не сделают место безопасным. Однако это значит, что вы можете сослаться на эту наклейку, когда решите обратиться к администрации заведения с жалобой на харассмент.

Как организаторы вечеринок могут наладить доверительные отношения с гостями, чтобы те чувствовали себя более защищенными?

— Главное показать людям, что вы делаете это для них, что вы готовы их выслушать и получить обратную связь. Конечно, доверие не сложится за одну ночь, но нужно начинать с маленьких шагов, чтобы выстроить доверительные отношения с аудиторией. В этом деле не нужно фокусироваться на громких именах и продаже билетов, потому что это самый быстрый способ оттолкнуть от себя посетителей. Политика safer space – это определенно хороший шаг в нужном направлении, но я бы не сказала, что на этом всё. Каждый элемент должен быть внимательно рассмотрен. Установлен ли пандус? Насколько разнообразен лайн-ап артистов? Репрезентирует ли он аудиторию, которая пришла послушать музыку? Если бронировать лайнап, состоящий только из мужчин, и говорить о политике safer space, то это приведет к тому, что дружественной среды для женщин и небинарных людей не получится.