Первая алматинская антиконференция

27 сентября в Алматы агентство Ренессанс организует первую Антиконференцию – мероприятие, в котором не задана специальная программа, почти нет рамок, а ее ход определят несколько трэк-лидеров, которые должны вести дискуссию. Темой Антиконференции будет лидерство: кем является современной лидер, как он может вести за собой коллектив, имеет ли право на ошибки и какими компетенциями он должен обладать.

Vласть, выступающая партнером Антиконференции, опросила пятерых членов экспертного совета RNSHRclub о том, почему в мероприятии стоит принять участие. Не превратится ли Антиконференция в хаос? Будут ли услышаны все участники? Почему для обсуждения темы был выбран такой формат? Справятся ли со своей задачей трэк-лидеры?

Алёна Гейдт, начальник управления по работе с персоналом Банка ВТБ Казахстан:

Это будет первое мероприятие подобного формата в Казахстане. Традиционные конференции - это лекции о том, как взойти на гору, но зачастую лекторы - не альпинисты. Тебе кажется, что ты вроде подкован, но один на гору, скорее всего, побоишься пойти. А антиконференция - это когда действующие альпинисты выдают тебе кошки, ледорубы, рассказывают стратегию захода на гору (каждый свою), а потом в одной связке идут с тобой. Спускаетесь вы тоже вместе, своими ногами, которые уже помнят все ощущения. А, значит, смогут повторить путь самостоятельно.

Юлия Ковалёва, HR-директор компании ADD:

Антиконференция - это формат «без галстуков», где мы будем обсуждать трендовые направления в лидерстве, где мы будем говорить не только о своих успехах и достижениях, но и не побоимся рассказывать о своих факапам и неудачах. Ведь благодаря провальному опыту мы также получаем знания и делимся ими, чтобы помочь другим участникам не наступить на те же грабли. В этом фишка нашего мероприятия.

Ксения Торопова, HR-директор компании «Колёса Крыша Маркет»:

Навык лидерства приходит с практикой, но получить знания, на основании которых ты сможешь принимать правильные решения - такова цель, которую достигнут участники антиконференции за короткий промежуток времени.

Ведь лидер - это не тот человек, который ходит и раздает задания, а тот, кто болеет за свое дело, для которого самое важное - это команда. Он также умеет уступать, ведь для настоящего лидера важен результат, а не процесс; не то, кто будет главным, а то, как его команда, в конце концов, достигнет своих показателей.

Татьяна Шевченко, начальник отдела рекламы и общественных связей Банка ВТБ Казахстан:

Задача антиконференции состоит в том, чтобы каждый участник нашел в себе внутренние ресурсы, лучшие качества и соединил их с опытом коллег. Таким образом, он сможет составить свой уникальный рецепт лидерства и выйти на индивидуальный план развития.

Как мы знаем, все самое увлекательное происходит за кулисами, после конференций, за чашкой кофе, когда люди собираются по интересам, делятся историями, кейсами. Формат нашей антиконференции предполагает такое общение уже в самом процессе участия. Здесь любой может стать спикером, но все зависит от человека: кто-то пришел поделиться, кто-то - просто послушать.

Светлана Крутских, управляющий партнер агентства Ренессанс:

Конечно, у нас существует определенная закономерность и последовательность событий, регламентированное время, но внутри этого времени процессом управляют сами участники. Как правило, это те, кто уже имел какой-то управленческий опыт. Мы не боимся, что могут произойти какие-то казусы; чем дольше работаешь в таком диалоговом режиме, тем больше понимаешь силу доверия людям.

Наш проект основан на четырех принципах технологии опен спейс: кто бы ни пришел - это правильные люди; что бы ни произошло - это единственное, что могло произойти; когда бы оно ни началось - это правильное время; когда бы оно ни закончилось - оно закончилось».

Узнать подробнее об Антиконференции и зарегистрироваться для участия в ней можно по этой ссылке.