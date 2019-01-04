Новогодние забеги в Алматы: 1949 год и 2019 год

Первого января в роще Баума состоялся четвертый Международный Алматинский марафон, в котором приняло участие более 1100 бегунов-любителей. Массовые занятия спортом в первый день нового года проходили там и в советское время. Из архивных и современных кадров мы смонтировали свою новогоднюю спортивную хронику.

В Алматинском марафоне в этом году участвовало рекордное количество бегунов-любителей: более 1100 человек вышли на дистанцию в Алматы, в других городах Казахстана, а также по всему миру – для этого спортсменам нужно было зарегистрироваться и получить стартовый номер онлайн. Участники могли выбрать полный марафон – 42 км, полумарафон 21 км, дистанцию 7 км, или пробежать забег обещаний – 2019 метров.



В советское время первого января республиканский партактив выходил на лыжные прогулки, а алматинские школьники участвовали в командных лыжных соревнованиях в роще Баума. Из кадров, предоставленных Центральным государственным архивом кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан, и хроник марафона этого года мы смонтировали зимнее видео-мотиватор для всех, кто думает в новом году начать заниматься спортом: