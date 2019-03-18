В Казахстане стартовали продажи инновационной паровой системы LG Styler

LG Electronics (LG) объявил о старте продаж инновационной паровой системы LG Styler в Казахстане.LG Styler – это новейшая система тщательного ухода за Вашей одеждой с помощью пара, непревзойденная инновационная мощь в сочетании с премиальным качеством. В основе процесса лежит уникальная технология LG TrueSteam.

LG Styler поможет быстро собраться на деловую встречу или на праздничный ужин.

Поток горячего влажного воздуха в комбинации с подвижными плечиками способен уменьшить складки, расправить легкие неровности, деликатно высушить одежду, убрать пыль, а самое главное – уничтожить посторонние запахи и патогенные микроорганизмы.

Деликатная сушка с помощью теплового насоса в 20 раз быстрее по сравнению с сушкой в естественных условиях комнаты и занимает около 30 минут.

Основное преимущество LG Styler – это возможность моментально придать свежесть и вернуть первоначальный вид любой одежде, значительно сэкономив Ваши силы, время и деньги. Теперь совсем не обязательно сдавать в химчистку офисные костюмы, блузы с драпировкой из деликатных тканей, головные уборы, пальто и многое другое, требующее особого бережного ухода.

Кроме того, отпаривание помогает стерилизации Ваших вещей. В процессе уничтожаются бактерии и аллергены – это играет важную роль при обработке постельного белья, полотенец, подушек и свитеров, для которых предусмотрена универсальная полка.

В зависимости от типа одежды или желаемого результата, выбирайте и настраивайте нужный цикл на сенсорной панели LG Styler. Самый мягкий режим «Освежить» нужен для того, чтобы быстро придать одежде презентабельный вид. Более интенсивный режим обработки «Гигиена» способствует дезинфекции вещей и разглаживает даже крупные заломы на ткани.

Подвижные плечики могут вибрировать с частотой 180 движений в минуту, что обеспечивает лучшее проникновение пара в складки одежды. Благодаря небольшому корпусу он с легкостью устанавливается в любую комнату, не загромождая ее, а стильный дизайн LG Styler станет украшением любого интерьера. Система работает в бесшумном режиме, не доставляя беспокойства в самой тихой комнате.

Стоит отметить возможность тесного взаимодействия LG Styler с Вашим смартфоном, благодаря технологии Tag On. С помощью приложения SmartThinQ, можно провести диагностику всей системы на экране мобильного телефона, скачивать новые режимы и передавать их в память LG Styler одним касанием, что существенно расширит его функции и преимущества.