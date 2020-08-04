Служба сервисной поддержки LG предлагает удобный график обслуживания для клиентов

Фирменный сервис LG предлагает жителям городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент удобный для них двухчасовой интервал, в течение которого на указанный адрес приезжает мастер.

Теперь техника с приоритетным ремонтом - холодильники, стиральные машины и кондиционеры - получают повышенное внимание со стороны службы сервиса LG. В случае обращения клиенту оперативно найдут инженера, в кратчайшие сроки согласуют поставку необходимых запчастей и назначат ремонт день в день.

Клиентам не нужно самостоятельно доставлять технику в сервисный центр. Еще важнее, что не нужно тратить целый день на ожидание мастера - специалисты фирменного центра LG приедут в строго выбранный двухчасовой интервал в удобный день.

В компании отмечают, что в настоящее время приняты дополнительные санитарные меры: перед выходом на смену проводится оценка самочувствия сотрудников; мастера работают в масках, перчатках, а также имеют при себе антисептические средства.

Несомненным удобством является и СМС-оповещение о статусе проводимых работ. Также лидерство LG стало возможным благодаря тому, что на территории каждого авторизированного сервисного центра расположен большой склад запасных частей. Наличие в нем необходимых запчастей и оперативная логистика дают возможность доставлять их в любую точку страны шесть дней в неделю для проведения ремонта в кратчайшие сроки.

Сервисная служба LG работает в Казахстане уже более 20 лет и с каждым годом становится только лучше - наши новые предложения с заботой о клиентах тому подтверждение.