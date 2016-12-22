Казахстан и Иран договорились укреплять торгово-экономическое партнерство – Назарбаев

В четверг президенты Казахстана и Ирана обсудили вопросы торгово-экономических отношений и определили дальнейшие пути их развития. Страны договорились расширять сотрудничество в транзитно-логистической отрасли, агропромышленном комплексе и ряде других сфер, заявил журналистам после переговоров в Акорде президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В ходе переговоров было акцентировано внимание на путях укрепления партнерства в торгово-экономической сфере. Нами определены несколько приоритетных направлений взаимодействия. Во-первых, совместное использование и развитие огромного потенциала двух стран в транзитно-логистической отрасли», - сказал Назарбаев, напомнив: «Как вам известно, железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. Не только в Казахстане и Иране, а также предоставляет возможность выхода в страны Персидского залива и выстраивая с ними экономические отношения».

Здесь, отметил президент Казахстана, уже начата работа по совместному строительству логистических центров, зерновых и контейнерных терминалов. Следующая сфера сотрудничества между странами – железнодорожная отрасль, которая «в последние годы динамично развивается».

«На сегодняшний день иранские компании реализуют сельхозпроекты общей стоимостью $480 млн. Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис, мы заинтересованы в этом и готовы», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, страны намерены установить эффективное взаимодействие в сфере горнорудной металлургии.

«В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди, совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это», - заключил Назарбаев.