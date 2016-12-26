Министр транспорта России подтвердил, что теракт не является основной версией крушения Ту-154

Председатель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 в Черном море министр транспорта России Максим Соколов заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения самолета.

Он заметил, что к катастрофе могло привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования». Все причины, по словам Соколова, анализируются экспертами и Следственным комитетом.

Ранее версию теракта исключили источники ТАСС в спецслужбах. Собеседники агентства указывали на то, что самолет изменил аэропорт дозаправки в последний момент, а на земле перед вылетом из Адлера на борт поднимались только пограничники и таможенник.

Фото Александра Будаева