Мир за ночь. 27-28 декабря 2016 года

Согласно предварительному анализу данных, полученных с «черного ящика» самолета Ту-154 министерства обороны России, развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убранных по какой-то причине закрылков и усугубиться из-за действий пилотов, чрезмерно задравших нос самолета, сообщают Коммерсанту источники. Также в Черном море на участке протяженностью 200 метров найдено большое скопление самолета и фрагментов тел погибших. Водолазам удалось обнаружить и поднять на поверхность самый большой за все время поисковой операции фрагмент самолета — четырехметровый кусок хвостовой части Ту-154.
Самолет ТУ-154 Минобороны России, вылетевший из Сочи в 5.20 утра в воскресенье, через 20 минут пропал с радаров. Судно направлялось на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию. Минобороны России подтвердило, что самолет упал в Черное море. На борту находилось 92 человека. В самолете были военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор российского фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, девять журналистов, среди них - сотрудники телеканалов «Звезда», НТВ и «Первый канал», а также члены экипажа.
Мексиканская авиакомпания Interjet временно запретила полеты 11 российских самолетов SSJ 100, у которых после проверки нашли «потенциальные неисправности». Как заявил глава компании Хосе Луис Гарса, Interjet ожидает, «когда авиационные власти и производитель предложат решение проблемы для возвращения самолетов к выполнению регулярных рейсов». Ранее в СМИ сообщили, что «Аэрофлот» отменил ряд рейсов на внутрироссийских направлениях в связи с приостановкой эксплуатации шести самолетов SSJ 100.
Американская актриса и сценарист Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах», скончалась в возрасте 60 лет. Накануне Фишер перенесла тяжелый сердечный приступ, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления ее доставили в ближайшую больницу, где она спустя сутки скончалась.
Фишер родилась в семье актеров Дебби Рейнольдс и Эдди Фишера. «Я — продукт голливудского кровосмешения, — писала актриса «Звездных войн» в мемуарах «Wishful Drinking». — Когда пара знаменитостей рожает ребенка, появляется нечто вроде меня». Ее дебют состоялся в 1973 году в мюзикле «Ирэн», в том же году она сыграла свою первую роль в фильме «Шампунь». 25 мая 1977 года состоялась премьера фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». «Джордж Лукас разрушил мою жизнь. Самым приятным образом, — писала Фишер в мемуарах. — Как только я прибыла на площадку, он дал мне самую идиотскую прическу в мире. На вопрос «ну как тебе», я ответила «прекрасно!» Ужасно боялась, что меня уволят из-за того, что я слишком жирная. Тогда мне посоветовали похудеть на 5 килограмм. В итоге я весила 47 кг, 20 из которых находились на моей голове».
В возрасте 96 лет скончался английский писатель Ричард Адамс — автор романа-сказки «Обитатели холмов», за которую он получил медаль Карнеги и британскую ежегодную премию в области детской литературы. Позже в 1978 году роман был экранизирован режиссером Мартином Розеном. Адамс также является автором романов «Шардик», «Чумные псы», сборника рассказов «Сказки Уотершипского холма» и других. Книга «Чумные псы» была экранизирована Розеном в 1982 году.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Перл-Харбор, этот жест президент США Барак Обама назвал «историческим». «Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру», — сказал Обама, выступая вместе с Абэ в Перл-Харборе. В мае Обама во время саммита «большой семерки» в Японии стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму.
Непрофессиональный актер Назиф Муич из Боснии и Герцеговины, получивший статуэтку «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль в фильме Даниса Тановича «Случай из жизни сборщика железа», где сыграл самого себя, продал приз за 4 тысячи евро. По словам актера, ему недавно был поставлен диагноз «диабет» и он оставил работу в коммунальном предприятии, его семья попыталась получить убежище в Германии. После шести месяцев, проведенных в центре для беженцев под Берлином, они вернулись в родную Боснию и Герцеговину. Муич опять стал собирать металлолом, но денег на основные продукты питания не хватало.
«Я больше не знал, что делать. Были моменты, когда я смотрел на свою статуэтку медведя и на своих голодных детей. Собрался с силами и продал ее. Теперь будь что будет. С супругой и детьми опять будем искать лучшей жизни в Германии. Туда мы едем 6 января, и я не хочу возвращаться в Боснию, которая меня предала. Когда я привез «медвежонка», все хотели фотографироваться со мной, а когда мне понадобилась помощь, никого рядом не было. Пусть всем им станет стыдно», — сказал Муич. Статуэтку купил человек из окрестностей города Луковац, где живет актер. Через час после сделки он получил предложение от известного кинорежиссера Эмира Кустурицы, который предлагал на тысячу евро больше.
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