​В Актобе полицейские застрелили вооруженного водителя во время задержания

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Полциейские в Актобе застрелили вооруженного водителя во время задержания. 34-летний мужчина скончался от полученных ранений, сообщает в пятницу МИА «Казинформ».

Мужчина, 1983 года рождения, был остановлен полицейскими на трассе Актобе - Богословка 12 января. Выйдя из автомашины, он направил огнестрельное оружие в сторону сотрудников полиции, "с целью оказания вооруженного сопротивления".

«Требованию сотрудников полиции бросить оружие он не подчинился и пытался в них выстрелить, после чего в отношении него было применено табельное оружие. В результате он получил огнестрельное ранение в нижнюю часть тела. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, проведены реанимационные мероприятия, однако последний при доставлении в больницу скончался в карете скорой помощи», - говорится в сообщении ДВД Актюбинской области.

Ранее водитель был судим за разбойное нападение и кражу автотранспорта с применением насилия в группе лиц, а также незаконное хранение огнестрельного оружия. Изъятое на месте происшествия оружие числится в категории «криминальное оружие» и находится в розыске, объявленном полицией Республики Башкортостан Российской Федерации с 2006 года. По нему назначен ряд экспертиз.

Одновременно назначено служебное расследование по факту правомерности применения табельного оружия и начато досудебное расследование по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» (380 части 2 уголовного кодекса Республики Казахстан) и «Незаконное хранение огнестрельного оружия» (287 части 2 уголовного кодекса).

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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