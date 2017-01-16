Предложения по перераспределению власти в Казахстане будут готовы в феврале

Конкретные предложения по перераспределению полномочий между ветвями власти специальная рабочая группа планирует сформировать в первой декаде февраля. Об этом в понедельник после правительственного часа в мажилисе сообщила журналистам вице-спикер палаты и член рабочей группы Гульмира Исимбаева.

«Сейчас каждая ветвь власти готовит свои предложения по этой части (по вопросам перераспределения полномочий - V). То, что касается, парламента, изменения некоторых его полномочий и передачи функций - эти предложения сейчас будем готовить мы, Верховный суд – по своей линии, прокуратура - по своей линии. Затем уже в конце, где-то в третьей декаде января, будет выработана общая концепция тех изменений, которые будут вноситься в законодательные акты. И в первой декаде февраля будут озвучены конкретные предложения, тогда, я думаю, вы узнаете об этом», - прокомментировала Исимбаева.

При этом, заверила она, обсуждение предложений будет широким.

Что касается рабочей группы, созданной в мажилисе, то пока никаких предложений депутаты не вносили: «Сейчас в мажилисе парламента мы создали свою рабочую группу, и она только приступила к работе. Когда будут выработаны конкретные предложения, мы вас с ними ознакомим», - заверила вице-спикер.

Также, отметила она, пока еще рано говорить о конкретных сроках внесения изменений по перераспределению полномочий в парламент.

Исимбаева напомнила, что 15 декабря на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости, глава государства поставил задачу о внесении изменений в некоторые законодательные акты по перераспределению полномочий между правительством, министерствами, местными исполнительными органами, парламентом с целью усиления ответственности, как парламента, так и правительства.