Депутаты назвали введение нормы о временной регистрации необходимой мерой

В понедельник депутаты мажилиса вернулись из поездок в регионы и провели первый правительственный час с министром финансов. Однако, после заседаний главной темой для разговоров журналистов с парламентариями стал вопрос временной регистрации граждан. Парламентарии признали, что нормы закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» действительно являются большим испытанием для граждан, однако, некоторые народные избранники не видят в этом проблемы, и в том, как происходит регистрация, винят центры обслуживания населения.

«Это большое испытание для наших органов, которые проводят регистрацию. Я на прошлой неделе отправил предложения от имени партии в правительство. Мы предложили увеличить сроки регистрации на 3-4 месяца. Потому что люди уходят с работы, сутками стоят в очереди и не могут зарегистрироваться. Условия мы должны упростить», - высказал свое мнение лидер партии «Ак жол», депутат Азат Перуашев.

Он заявил, что в своем письме на имя министра внутренних дел написал, что люди, «ответственные за эту работу должны понести наказание, но какое это будет наказание должно решить правительство».

А вот депутат от фракции партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов не видит никаких проблем с временной регистрацией и очередями в ЦОНах.

«Вы думаете, в ЦОНе умер человек, потому что в Казахстане проходит регистрация?», - поинтересовался депутат у журналистов.

Представители прессы возразили, что человек умер в очереди, ему стало плохо.

«Немного некорректно вы ставите вопрос. Ну, умер человек, с таким же успехом он мог по состоянию здоровья умереть и дома, умереть, не знаю, просто», - сказал Жамалов.

Отвечая на вопрос, чувствует ли депутат вину за такие ЧП, так как именно депутаты приняли данный проект закона, мажилисмен отрезал: «Я буду говорить так: вину за собой не чувствую, потому что мы много законов принимаем и реализация данного закона, в принципе, это необходимая мера».

Депутат от фракции партии «Народные коммунисты» Галина Баймаханова также считает, что введение временной регистрации - мера нужная.

«Посмотрите, сколько граждан зарегистрировалось. Это же безопасность нашего жилища, многоквартирные дома, мы даже не знаем, кто за стенкой живет. Во всяком случае, законопослушные граждане пошли и зарегистрировались, это мы знаем, а с проблемными квартирами будут работать уже силовики. Это чистка всего поля называется», - заявила она.

По вопросу очередей в ЦОНах и двух смертей в очередях депутат заявила, что «добропорядочные граждане стараются сразу выполнить (нормы закона), не взвешивая свои возможности».

«Если человек себя плохо чувствует, зачем идти? С одной стороны, какие-то недоработки неправильная подготовка ЦОНов. Законопроект принимается на долгие годы, там регулируются принципы, а вот действия последующие они делались лихорадочно, в лихорадочном режиме. Рассчитывали, что праздники, не сразу все побегут, а у нас граждане все законопослушные и постарались быстрее зарегистрироваться. Это неготовность ЦОНов, они не ожидали такого наплыва. Вот и все», - уверена депутат.