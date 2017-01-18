В Актобе военных, проходивших по делу о теракте, приговорили к реальным срокам лишения свободы

Двух бывших военнослужащих войсковой части, на которую в начале июня текущего года напали террористы, приговорили к реальным срокам лишения свободы. Приговор в отношении бывшего дежурного войсковой части нацгвардии Кайнарбека Тастанбекова и его помощника Каиргали Уражанова огласили в среду. Обоих обвиняли по статье «Нарушение уставных правил несения службы, повлекшее тяжкие последствия», сообщает региональное издание Диапазон .

Кайнарбека Тастанбекова приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его помощник получил 3,5 года лишения свободы,

За день до приговора в последнем слове и в интервью журналистам майор Тастанбеков назвал дело против себя заказным.

«Мне еще до суда говорили: если бы меня убили, или хотя бы ранили, то я был бы героем, а так я крайний. На скамье подсудимых должны быть другие люди. За мой счет по карьере продвинутся виновные люди. Суд проходил с обвинительным уклоном, мои конституционные права, в том числе и право на защиту не соблюдалось. С 17 томом вообще не дали ознакомиться. Мне предъявляют то, что не оповестил подразделения части о нападении, но детализация говорит о том, что я оповещал. Те, кто остался служить по контракту, дали против меня ложные показания. Кто-то уничтожил видеозаписи с камеры и отстрелянные мною гильзы. Я дослужился до звания майора без одного взыскания, и вдруг за считанные минуты превратился в преступника, который прятался в туалете от страха, с отрицательными чертами характера. Я обратился к президенту с открытым письмом, где прошу разобраться в деле», - приводит цитату Диапазон.

Его помощник Каиргали Уражанов признал вину.

5 июня на войсковую часть нацгвардии напали 18 террористов. По версии следствия, Тастанбеков и его помощник прятались от них в туалете, не оказали должного сопротивления, не отстреливались. Тастанбеков вины не признал, утверждал, что звонил в ДВД, через окно туалета выскочил наружу и спешил к узлу связи, стрелял в нападавших, действовал по инструкции. Незадолго до возбуждения уголовного дела он уволился из войсковой части по собственному желанию.

В конце ноября, за участие в нападениях на оружейные магазины и войсковую часть в Актобе осудили 9 человек. Одному суд назначил 22 года лишения свободы, и ещё одного лишили свободы на 20 лет. Их признали виновными в совершении тяжких и особо тяжких правонарушений против личности, собственности, а также против общественной безопасности и общественного порядка. Семь человек суд приговорил к пожизненному лишению свободы.