Телеобзор: «Тишина» в Актобе

Неделю назад каждый уважающий себя казахстанский телеканал отправил съемочную группу в Актобе с редакционным заданием - снять репортаж о том, как нынче живут родственники погибших в прошлогоднем теракте. Судя по выпущенным в минувший понедельник новостным сюжетам, задание удалось выполнить далеко не всем.

В понедельник диктор «Информбюро» сурово напомнил, что «ровно год назад в Казахстане впервые произошел официально признанный террористический акт». Последовавший за подводкой сюжет базировался на историях двух семей - охранника оружейного магазина «Паллада» и пенсионера, у которого террористы намеревались забрать автомобиль. Отец молодого парня, утирая слезы, рассказывал про то, что ему не сразу решились сказать правду о погибшем сыне. Галина Онищенко признавалась, как «страшно было ходить на улицу» первое время. Закончился сюжет на соответствующей ноте: «Официальные власти города годовщину теракта никак не отметили». То же самое прозвучало и в эфире КТК: «Сегодня в Актобе царит тишина: власти не проводили никаких официальных мероприятий, посвящённых трагической дате». Так целых два республиканских канала дезинформировали свою аудиторию.

4-минутный сюжет «Хабар 24» был почти полностью посвящен тем мероприятиям, которые проходили в городе (точнее, в военной части) в память о погибших в тот день военнослужащих. На кадрах - сослуживцы, родные погибших, аким области Бердыбек Сапарбаев. Минута молчания, залпы, возложение цветов. Молодой ефрейтор, пытаясь скрыть дрожь, произносит на камеру: «Не секрет, что благодаря им, я здесь сегодня стою». Матери утирают слезы, с «уголка памяти» срывают ткань. Перед участниками мероприятия предстает новехонький голубой стенд с тремя фотографиями в центре и огромными золотыми буквами вверху «В вечном строю». «Военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, навечно зачислили в списки подразделения», - говорит закадровый голос.

На самом «Хабаре» зрителей тоже ввели в небольшое заблуждение. «Сегодня на территории этой войсковой части установлена мемориальная доска, посвященная героически погибшим солдатам, которые в тот злополучный летний день просто несли службу», - сообщил корреспондент. На экране на несколько секунд возникла упомянутая доска, далее перед зрителями предстал Берик Омаров, заместитель командующего региональным командованием «Батыс». Военный на фоне мемориала памяти (не просто доски) перечислил имена погибших военнослужащих и подчеркнул, что «комплекс послужит для патриотического воспитания подрастающего поколения». Зрители, к слову, так и не узнали, что комплекс, о котором говорил Омаров, был посвящен, отнюдь, не трем погибшим бойцам, а ветеранам Великой Отечественной войны и погибшим на таджико-афганской границе в 1995 году воинам.

Государственный телеканал отличился еще и недвусмысленным намеком на то, что «настоящие организаторы» теракта в Актобе - «не те, которые с оружием наперевес ходили по городу» - до сих пор не понесли никакого наказания. Но, главное, дескать, что им не удалось запугать казахстанцев (вспомним Галину Онищенко, которая боялась ходить по улицам родного города). «На этой самой улице Алии Молдагуловой, конечно, уже все спокойно. Никакой вооружённой толпы здесь нет, разве что один абсолютно позитивно настроенный журналист», - радостно вещал журналист «Хабара», а в конце сюжета добавил (и даже показал): «Неподалеку от того самого магазина, где началась прошлогодняя трагедия, сегодня беззаботно отдыхают актюбинцы со своими детьми». И ничего, что за год в Актюбинской области задержали 64 салафита.

Телеканал «Астана» стал единственным, кто решил в годовщину трагедии взять комментарий у священнослужителя. Главный имам Актюбинской области равнодушно вещал об осужденных за теракт 5 июня: «Они сейчас все сожалеют о содеянном, но нужно было думать заранее о последствиях своих деяний. Ведь назад пути нет». КТК пошел еще дальше и даже показал своим зрителям одного из них. Журналисты нашли в сети видео, на котором молодой человек потерянно произносит шаблонные фразы: «Я вопроса не ставил, правда на их стороне или нет. Я брал и слепо верил. Верил и следовал так. Я пошёл не по тому пути».

Из казахстанских новостей, кроме этого, не сразу стало ясно, работают сейчас злополучные актюбинские оружейные магазины или нет. «Информбюро» просто подчеркнул, что «сегодня» не работают. «Хабар» показал их как ни в чем ни бывало, заметив даже наличие разбитого стекла, но «как говорят продавцы, это уже свежие раны бытового характера». Несколько съемочных групп съездили в центр оперативного управления, где их всех заверили: магазины находятся под круглосуточным наблюдением. Поставить все точки над i удалось только КТК - журналист, стоя перед «Палладой», сообщила: «Вот уже три дня оружейные магазины не работают. На двери написано: учёт. Совпадение или такая мера безопасности – непонятно».

Удивительно, но ни один сюжет на каналах не обошелся без кадров из дома Тажибаевых и Онищенко. Причем кадры эти, как правило, были совершенно идентичными. Отец Мейрхана Тажибаева, казалось, даже со своего коричневого дивана не вставал, чтобы поговорить и с «Информбюро», и с КТК, и с «Хабаром». Создавалось впечатление, что телеканалы, выбрав один день, друг за другом наведывались в гости к скорбящим людям. Отличилась только «Евразия» - кроме Актобе съемочная группа поработала и в Алматы. Явившись в дом к жене погибшего военнослужащего Даниэля Майлыбаева, журналисты засняли плачущую вдову и детей. Старший сын, закрывая руками слезы на лице, признавался, что мечтает о возвращении папы. А диктор новостей, предваряя сюжет о семейной трагедии, глубокомысленно заметила: «Семьи лишились отцов, мужей и сыновей, опоры и радости в жизни и, как бы прозаично ни звучало, но и дохода».