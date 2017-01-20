ВВП Китая в 2016 году вырос на 6,7%

В 2016 году рост ВВП Китая достиг 6,7%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР, передает Интерфакс . При этом в четвертом квартале прошлого года был зафиксирован рост на уровне 6,8%.

Государственным планом на 2016 год, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), предусматривался рост в пределах 6,5%-7%. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, показатели 2016 года являются самыми низкими с 1990 года, когда рост ВВП составил 3,9%.

Агентство отмечает, что рост экономики, которая сталкивается с проблемами из-за высокого уровня долгов, избыточных мощностей в ряде отраслей, вновь поддержали бюджетные инвестиции и банковские кредиты.

Международный валютный фонд ожидает, что в 2017 году китайская экономика вырастет на 6,5%, и предупреждает о рисках, связанных с финансированием инвестиций за счет наращивания долгов. Риски для Пекина создает также политика новой администрации в США, которая грозит принятием протекционистских мер.

При этом, как сообщалось ранее, вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%, сохраняя за КНР роль ведущего двигателя мирового ВВП.

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