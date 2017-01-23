Уровень рождаемости в Китае достиг рекордной величины с начала XXI века

Уровень рождаемости в Китае в 2016 году достиг рекордной величины с начала XXI века. По данным Национальной комиссии по здоровью и планированию семьи, в 2016 году в КНР родились 18,46 млн. человек, что на 11,5% больше, чем годом ранее, пишет «Meduza».

«В то время как общее число женщин детородного возраста уменьшилось на пять миллионов, количество новорожденных значительно увеличилось, показала, что политика планового деторождения было очень своевременной и очень эффективной», - приводит слова представителя Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ян Енжуана BBС.

К 2020 году, по прогнозам комитета, в Китае ежегодно будут рождаться 17-20 миллионов человек. Таким образом, как ожидается, работоспособное население КНР увеличится к 2050 году на 30 млн человек.

Фото с сайта nabludatel.net

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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