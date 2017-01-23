«Джейш аль-Ислам» готова ко второму раунду переговоров в случае достижения соглашения о прекращении огня в Сирии

Коалиция сирийских повстанцев исламистского направления Джейш аль-Ислам приехала на межсирийские переговоры в Астану, чтобы подтвердить прекращение огня. Как заявил журналистам в кулуарах встречи главный переговорщик Джейш аль-Ислам («армия ислама») Мохаммед Аллоуш, умеренная сирийская оппозиция выступает против авторитарного режима и готова подтвердить прекращение огня. После этого они согласны обсудить возможность еще одного раунда переговоров.

«Мы приехали подтвердить прекращение огня и прекратить кровопролитие сирийцев. Мы готовы идти до конца, чтобы защитить наших людей от террора. Есть такие люди, которые пойдут до конца, чтобы остаться в своих креслах, которые они получили кровью», - заявил Аллоуш.

Он заверил, что группа Джейш аль-Ислам готова подтвердить резолюцию 2254 (закрепление мирного урегулирования сирийского конфликта - V), освободить женщин и детей, которые «находятся в заключении, обновить поставку помощи и уменьшить страдания наших людей».

«Мы люди мира, но мы - рыцари войны. Тот, кто хочет повести нас на войну, мы можем себя защитить от них. В то же время, мы стремимся к миру и свободе нашей нации. Мы хотим построить нашу страну, где люди живут в мире и согласии. Мы не хотим авторитарного режима. Мы хотим страну с конституцией. Первый шаг - это подтвердить прекращение огня. Когда мы поймем, что это реальность, тогда мы сможем пойти по следующим шагам и сможем обсудить возможность еще одного раунда переговоров», - заключил он.

Мохаммед Аллоуш - брат погибшего Мохаммеда Захрана Аллоуша, основателя и главы Джейш аль-Ислам, убитого в конце 2015 года, в результате ракетного авиаудара в восточном пригороде Дамаска. Заявления некоторых представителей оппозиции о том, что налет осуществлялся авиаиацией России не подтверждены представителями Минобороны России, Сирийское правительство официально заявило о своей ответственности за нанесение авиаудара.

На женевских обсуждениях, главным переговорщиком от коалиции также был Мохаммед Аллоуш,

Джейш аль-Ислам Джейш аль-Ислам – вооруженная оппозиция, которая ведет войну, как с правительством Асада, так и с ИГИЛ, официально Совбез ООН отказался признать группу террористической организацией.

В кулуарах встречи в Астане Мохаммед Аллоуш говорил на русском языке.

Фото www.worldbulletin.ne