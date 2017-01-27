Мир за ночь. 26-27 января 2017 года

Каждое утро репортеры Vласти знакомят вас с событиями, которые произошли в стране и мире, пока вы спали. Сегодня обзор ночных новостей подготовила для вас обозреватель Маргарита Бочарова.

Советник президента США Стивен Бэннон заявил, что американские СМИ «позорно» не смогли предвидеть результаты президентских выборов и им следует «заткнуться», передает ТАСС со ссылкой на интервью советника газете New York Times. «СМИ должны стыдиться и чувствовать себя униженными, заткнуться и немного послушать», - заявил Бэннон. «Здесь СМИ являются оппозиционной партией. Они не понимают эту страну. Они по-прежнему не понимают, почему Дональд Трамп является президентом США», - добавил он. В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.

Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР) Эрнесто Сампер осудил план нового президента США Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой и заставить латиноамериканскую страну заплатить за это, пишет РИА Новости. «От имени генерального секретариата УНАСУР выражаю мое неприятие этого вызывающего решения, принятого новым президентом США, чтобы наложить на мексиканский народ унизительное обязательство оплатить еще более унизительную стену, которую планируется построить для физического отделения США и Канады от Мексики и Латинской Америки», - говорится в распространенном сообщении региональной организации. Кроме этого, агентство сообщает, что в ответ на действия Дональда Трампа мексиканцы развернули кампанию в социальных сетях с призывом отказаться от употребления товаров, имеющих отношение к США. Начало акции было положено запуском хэштега #AdiosStarbucks.

Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о запуске процесса выхода страны из Евросоюза, сообщают Ведомости. Как ранее сообщил лидер палаты общин Великобритании Дэвид Лидингтон, итоговое голосование в палате общин британского парламента по Brexit пройдет 8 февраля. 24 января Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза (Brexit), без одобрения парламента. 17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания останется близким союзником и другом ЕС, но нет смысла оставаться «наполовину в союзе и наполовину вне». Таким образом, Мэй положила конец спекуляциям, что Лондон может выбрать мягкий вариант выхода из ЕС. Великобритания покинет рынок ЕС, заверила она. Вместо единого рынка Великобритания предложит ЕС новое соглашение о свободной торговле и не станет использовать модели соглашений других стран с ЕС.

Израильские власти одобрили строительство 153 единиц жилья в восточной части Иерусалима, сообщает Коммерсант со ссылкой на Times of Israel. Два дня назад было принято решение о строительстве 2,5 тыс. домов на Западном берегу. «Я собираюсь дать разрешение на строительство тысячи домов в Иерусалиме в ближайшее время», - заявил глава комитета планирования и строительства при мэрии Иерусалима Меир Турджеман. Издание отмечает, что принятие этого решения ранее тормозилось из-за позиции по этому вопросу администрации Барака Обамы. В отличие от господина Обамы, у которого не сложились отношения с Биньямином Нетаньяху, Дональд Трамп не скрывает своей поддержки Израиля. Трамп заявил, что планирует перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что стало бы сильнейшим ударом по планам создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Прокуратура Милана вновь заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, пишет Republic со ссылкой на газету La Repubblica, которая ознакомилась с материалами ведомства. По информации издания, Берлускони до ноября 2016 года поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли выплачивать «четырем девушкам» суммы от 2 до 3 тыс евро. Взамен девушки должны были давать ложные показания в рамках расследования уголовного дела, получившего название «дело Руби». В документах прокуратуры сказано, что с сентября 2016 года было произведено 10 платежей. Это уголовное дело было прекращено в июле 2014 года. Тогда суд оправдал Берлускони и снял с него обвинения во вступлении в связь с Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби.

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