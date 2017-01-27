Казахстан до конца года разработает электронную форму отчетности по выбросам парниковых газов

Министерство энергетики совместно со Всемирным банком запустили проект по разработке электронной платформы отчетности по выбросам парниковых газов и поддержке соответствующих институциональных и юридических баз в Казахстане, сообщило ведомство в четверг вечером.

«С 2013 года все объекты в электроэнергетическом, нефтегазовом и промышленном секторах Казахстана отчитываются по выбросам парниковых газов на бумажных носителях. Переход на электронную систему отчетности выбросов парниковых газов позволит улучшить качество и оперативность предоставляемых данных для принятия своевременных решений», - сказал Олжас Агабеков, заместитель директора департамента по изменению климата министерства энергетики.

По данным пресс-службы, электронная платформа (или кадастр) позволит основным источникам выбросов в энергетическом и промышленном секторах представлять данные онлайн в соответствии с последними изменениями в Экологический кодекс Республики Казахстан.

Принятые поправки предусматривают разработку платформы через которую природопользователи будут предоставлять отчеты о выбросах, верификаторы подтверждать их данные о выбросах в электронном формате, а администратор программы (АО «Жасыл даму») и регулирующий орган (комитет экологического регулирования и контроля (КЭРК) и департамент по изменению климата) будут автоматически проверять обязательства по выбросам в режиме онлайн. Ожидается, что кадастр будет внедрен к концу декабря 2017 года, с тем чтобы начать обслуживать Казахстанскую схему торговли выбросами парниковых газов с января 2018 года.

Проект осуществляется при поддержке Партнёрства по готовности в рынку - целевого фонда с участием многих доноров Группы Всемирного банка. Партнерство объединяет более 30 стран, которые в совокупности составляют около 80% глобальных выбросов парниковых газов, для разработки и реализации инновационных инструментов политики для смягчения последствий изменения климата.

«Потребность в точных и надежных данных по выбросам парниковых газов становится более актуальной поскольку страны работают над реализацией Парижского соглашения для достижения до 2020 года цели по предотвращению изменения климата. Мы высоко ценим лидирующие позиции Казахстана в обеспечении прозрачности и подотчетности выбросов парниковых газов по ключевым секторам экономики», - отмечает Крейг Майснер, старший экономист-эколог Всемирного банка, руководитель проекта PMR.

В 2014 году Казахстан, в лице Министерства энергетики, присоединился к Партнерству в качестве технического партнера, и получил финансирование на наращивание потенциала и реализацию задач, стоящих перед Национальной системой торговли квотами.

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