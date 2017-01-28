Назарбаев обсудил с Путиным итоги переговоров по Сирии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным итоги переговоров по Сирии в Астане, сообщила Акорда в субботу.
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