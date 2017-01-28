Назарбаев обсудил с Путиным итоги переговоров по Сирии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным итоги переговоров по Сирии в Астане, сообщила Акорда в субботу.

"Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров и создание всех необходимых условий. В свою очередь, глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе", - указывается в сообщении

Переговоры по урегулированию сирийского кризиса прошли в Астане 23-24 января.

Фото Жанары Каримовой