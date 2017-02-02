Аблязов вызван в Казахстан на допрос

Бывшего топ-менеджера АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова вызывают на допрос в Казахстан, антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства его противоправных деяний, сообщает в четверг пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

Как говорится в распространенном сообщении, в ходе следствия антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств. Установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами.

«В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако, в связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации», - говорится в сообщении.

Подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс. Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования. В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемого Аблязова публикуется в республиканских СМИ и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников.

Напомним, 10 декабря Мухтар Аблязов вышел на свободу из французской тюрьмы после трех с половиной лет, проведенных под стражей. Казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ. Генпрокуратура тогда заявила, что предпримет все предусмотренные законом меры для задержания обвиняемых в любых юрисдикциях, завершения расследования, обеспечения справедливого судебного разбирательства и возмещения нанесенного ущерба.