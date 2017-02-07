В Карагандинской области завершили обследование автономных отопительных систем

В Карагандинской области завершили повторное обследование котельных и автономных систем отопления. После трагедии в поселке Шахан аким области Нурмухамбет Абдибеков поручил проверить состояние всех теплоисточников области, сообщает во вторник пресс-служба областного акимата.

«Проверка проводилась по всем городам и районам. В области 72 котельные и 688 АСО, которые отапливают 805 многоэтажных домов, 643 объекта соцкультбыта и 90 других организаций. Выявлено, что в зданиях находится около 140 АСО, из них 30 – в многоэтажных жилых домах. По окончании отопительного сезона будет составлен план мероприятий по выводу этих АСО наружу, в отдельные строения возле домов», - доложил акиму заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Улантай Усенов.

Пресс-служба также напомнила, что в Шахане в подвалах многоэтажек установлено 14 отопительных котлов. В поселке Агадырь Шетского района – 11 таких домов, в Сарани – три, по одному – в поселках Актау, Актогай.

Власти обещают помочь жильцам в затратах по выносу котлов, указано в распространенном сообщении.

«Закон не позволяет выделить бюджетные деньги. Будут привлечены спонсорские средства. Где-то помогут предприятия. Думаю, расходы не очень большие», – пояснил Усенов.

Отопительные котлы есть также в зданиях школ, детских садов, больниц. По каждому конкретному случаю отдельные меры будут предприниматься позднее, сообщает акимат.

Напомним, 1 января в Шахане обрушилась часть многоэтажки из-за взрыва отопительного котла, установленного в подвальном помещении. Под завалами погибли 9 человек, в том числе трое маленьких детей. Двое пострадавших оказались на больничной койке.